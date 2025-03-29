https://ria.ru/20250329/spetsoperatsiya-2008075429.html

Бойцы ВС России заняли важный опорник ВСУ в курском приграничье

Бойцы ВС России заняли важный опорник ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 29.03.2025

Бойцы ВС России заняли важный опорник ВСУ в курском приграничье

Бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T05:05:00+03:00

2025-03-29T05:05:00+03:00

2025-03-29T09:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

феодосия

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 29 мар — РИА Новости. Бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны России."Штурмовыми подразделениями гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии был занят важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Штурмовикам помогала артиллерия, которая подавила огонь противника, прежде чем десантники атаковали позицию ВСУ", — рассказали в ведомстве.Украинские боевики, как отметили в министерстве, ничего не смогли противопоставить атакующим. В итоге солдаты ВСУ бежали, бросив вооружение, убитых и раненых."В плен было взято несколько военнослужащих ВСУ, а трофеями стали два БМП иностранного производства и большое количество стрелкового оружия и боеприпасов", — добавили в Минобороны.Стрелок с позывным Стич рассказал, что в плен сдались четверо украинцев."Заходили на позицию, нас давили плотным огнем со стороны противника. Миномет отрабатывал по нам. Перебороли этот страх и зашли на позицию. Четыре человека остались в живых со стороны украинцев, мы забрали их в плен. Мобилизованные украинцы. Они сказали, что поймали их на улице и отправили воевать", — сообщил боец.Взятие опорного пункта позволило российским подразделениям продвинуться вперед, вытесняя противника из курского приграничья."Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уверенно продвигаются вперед к государственной границе России и Украины", — подчеркнули в Минобороны. В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 70 700 военнослужащих и 402 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250329/spetsoperatsiya-2008075277.html

https://ria.ru/20250329/podpole-2008074839.html

https://ria.ru/20250328/ukraina-2007998976.html

россия

феодосия

курская область

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россия, феодосия, курская область, вооруженные силы украины