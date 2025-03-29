https://ria.ru/20250329/spetsoperatsiya-2008075277.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Белгородском направлении за сутки

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Белгородском направлении за сутки - РИА Новости, 29.03.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Белгородском направлении за сутки

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ на Белгородском направлении, украинские войска потеряли за сутки до 60 военных и бронемашину, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T05:02:00+03:00

2025-03-29T05:02:00+03:00

2025-03-29T06:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ на Белгородском направлении, украинские войска потеряли за сутки до 60 военных и бронемашину, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин. По его словам, подразделения группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Краснополье и Угроеды Сумской области. "Потери противника составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - сказал Якимкин.

https://ria.ru/20250329/podpole-2008074839.html

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сумская область, вооруженные силы украины