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В Солнцеве возводится новостройка в рамках реновации - РИА Новости, 29.03.2025
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13:13 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/solntsevo-2008051963.html
В Солнцеве возводится новостройка в рамках реновации
В Солнцеве возводится новостройка в рамках реновации - РИА Новости, 29.03.2025
В Солнцеве возводится новостройка в рамках реновации
В московском районе Солнцево идет строительство жилого комплекса по программе реновации на 357 квартир, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T13:13:00+03:00
2025-03-29T13:13:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В московском районе Солнцево идет строительство жилого комплекса по программе реновации на 357 квартир, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. "Общая площадь новостройки составит почти 43 тысячи квадратных метров. В ней предусмотрено 357 квартир с готовой улучшенной отделкой. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики. Новостройка располагается на Боровском проезде, 1/5. По словам министра, на первых нежилых этажах можно будет открыть объекты социально-бытового назначения. Овчинский отметил, что комплекс расположен в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой. Рядом находятся станция метро "Солнцево" и станция "Солнечная" МЦД-4. В настоящее время завершается возведение надземной части жилого комплекса. Придомовая территория будет благоустроена.
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владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В Солнцеве возводится новостройка в рамках реновации

В московском Солнцеве возводится жилой комплекс на 357 квартир

© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики | Перейти в медиабанкМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
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Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В московском районе Солнцево идет строительство жилого комплекса по программе реновации на 357 квартир, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«
"Общая площадь новостройки составит почти 43 тысячи квадратных метров. В ней предусмотрено 357 квартир с готовой улучшенной отделкой. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Новостройка располагается на Боровском проезде, 1/5. По словам министра, на первых нежилых этажах можно будет открыть объекты социально-бытового назначения.
Овчинский отметил, что комплекс расположен в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой. Рядом находятся станция метро "Солнцево" и станция "Солнечная" МЦД-4.
В настоящее время завершается возведение надземной части жилого комплекса. Придомовая территория будет благоустроена.
 
Владислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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