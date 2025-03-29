https://ria.ru/20250329/sobyanin-2008426580.html
Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года
Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года - РИА Новости, 31.03.2025
Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года
Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-29T16:26:00+03:00
2025-03-29T16:26:00+03:00
2025-03-31T15:27:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153269/45/1532694522_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_1422e8c73eda628c3aa4598e41957644.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Порядка 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года. На них появились комфортные пешеходные пространства, зоны для отдыха и занятий спортом, смотровые площадки", - написал он в своем Telegram-канале. Собянин уточнил, что обновили Якиманскую, Софийскую, Раушскую, Космодамианскую, Садовническую, Воробьёвскую и Кадашёвскую набережные Москвы-реки. "На ранее недоступных для людей территориях, в основном в реорганизуемых промзонах, появляются новые места для отдыха у воды. Крупнейшей из них стала набережная Марка Шагала на ЗИЛе", - добавил Собянин. Мэр отметил, что планируется продолжить обновление музея-заповедника "Коломенское" и Пушкинской набережной в Парке Горького, а также благоустройство Даниловской, Дербенёвской, Нагатинской, Новоданиловской, Павелецкой и Шлюзовой набережных. Кроме того, запланировано проектирование и строительство Крутицкой, Шелепихинской, Симоновской, Карамышевской набережных.
https://realty.ria.ru/20250328/rosseti-2007966650.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153269/45/1532694522_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_ead26ed58196455c1d58838946bf74d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы, Москва
Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года
Собянин: около 90 км набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Порядка 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года. На них появились комфортные пешеходные пространства, зоны для отдыха и занятий спортом, смотровые площадки", - написал он в своем Telegram-канале.
Собянин уточнил, что обновили Якиманскую, Софийскую, Раушскую, Космодамианскую, Садовническую, Воробьёвскую и Кадашёвскую набережные Москвы-реки.
"На ранее недоступных для людей территориях, в основном в реорганизуемых промзонах, появляются новые места для отдыха у воды. Крупнейшей из них стала набережная Марка Шагала на ЗИЛе", - добавил Собянин.
Мэр отметил, что планируется продолжить обновление музея-заповедника "Коломенское" и Пушкинской набережной в Парке Горького, а также благоустройство Даниловской, Дербенёвской, Нагатинской, Новоданиловской, Павелецкой и Шлюзовой набережных. Кроме того, запланировано проектирование и строительство Крутицкой, Шелепихинской, Симоновской, Карамышевской набережных.