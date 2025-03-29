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Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года

Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года - РИА Новости, 31.03.2025

Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года

Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-29T16:26:00+03:00

2025-03-29T16:26:00+03:00

2025-03-31T15:27:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Порядка 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года. На них появились комфортные пешеходные пространства, зоны для отдыха и занятий спортом, смотровые площадки", - написал он в своем Telegram-канале. Собянин уточнил, что обновили Якиманскую, Софийскую, Раушскую, Космодамианскую, Садовническую, Воробьёвскую и Кадашёвскую набережные Москвы-реки. "На ранее недоступных для людей территориях, в основном в реорганизуемых промзонах, появляются новые места для отдыха у воды. Крупнейшей из них стала набережная Марка Шагала на ЗИЛе", - добавил Собянин. Мэр отметил, что планируется продолжить обновление музея-заповедника "Коломенское" и Пушкинской набережной в Парке Горького, а также благоустройство Даниловской, Дербенёвской, Нагатинской, Новоданиловской, Павелецкой и Шлюзовой набережных. Кроме того, запланировано проектирование и строительство Крутицкой, Шелепихинской, Симоновской, Карамышевской набережных.

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сергей собянин, городское хозяйство москвы, москва