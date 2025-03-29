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Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года - РИА Новости, 31.03.2025
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16:26 29.03.2025 (обновлено: 15:27 31.03.2025)
https://ria.ru/20250329/sobyanin-2008426580.html
Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года
Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года - РИА Новости, 31.03.2025
Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года
Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-29T16:26:00+03:00
2025-03-31T15:27:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Порядка 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года. На них появились комфортные пешеходные пространства, зоны для отдыха и занятий спортом, смотровые площадки", - написал он в своем Telegram-канале. Собянин уточнил, что обновили Якиманскую, Софийскую, Раушскую, Космодамианскую, Садовническую, Воробьёвскую и Кадашёвскую набережные Москвы-реки. "На ранее недоступных для людей территориях, в основном в реорганизуемых промзонах, появляются новые места для отдыха у воды. Крупнейшей из них стала набережная Марка Шагала на ЗИЛе", - добавил Собянин. Мэр отметил, что планируется продолжить обновление музея-заповедника "Коломенское" и Пушкинской набережной в Парке Горького, а также благоустройство Даниловской, Дербенёвской, Нагатинской, Новоданиловской, Павелецкой и Шлюзовой набережных. Кроме того, запланировано проектирование и строительство Крутицкой, Шелепихинской, Симоновской, Карамышевской набережных.
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сергей собянин, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы, Москва
Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года

Собянин: около 90 км набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Около 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Порядка 90 километров набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года. На них появились комфортные пешеходные пространства, зоны для отдыха и занятий спортом, смотровые площадки", - написал он в своем Telegram-канале.
Собянин уточнил, что обновили Якиманскую, Софийскую, Раушскую, Космодамианскую, Садовническую, Воробьёвскую и Кадашёвскую набережные Москвы-реки.
"На ранее недоступных для людей территориях, в основном в реорганизуемых промзонах, появляются новые места для отдыха у воды. Крупнейшей из них стала набережная Марка Шагала на ЗИЛе", - добавил Собянин.
Мэр отметил, что планируется продолжить обновление музея-заповедника "Коломенское" и Пушкинской набережной в Парке Горького, а также благоустройство Даниловской, Дербенёвской, Нагатинской, Новоданиловской, Павелецкой и Шлюзовой набережных. Кроме того, запланировано проектирование и строительство Крутицкой, Шелепихинской, Симоновской, Карамышевской набережных.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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