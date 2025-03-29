https://ria.ru/20250329/siyyarto-2008074048.html

Сийярто оценил возможность ввода венгерских миротворцев на Украину

Сийярто оценил возможность ввода венгерских миротворцев на Украину - РИА Новости, 29.03.2025

Сийярто оценил возможность ввода венгерских миротворцев на Украину

Венгрия считает преждевременным разговор об отправке миротворцев на Украину, пока нет договоренности РФ и США, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T04:07:00+03:00

2025-03-29T04:07:00+03:00

2025-03-29T04:09:00+03:00

украина

венгрия

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петер сийярто

сергей лавров

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Венгрия считает преждевременным разговор об отправке миротворцев на Украину, пока нет договоренности РФ и США, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Есть очень четкая последовательность, которую нужно соблюдать. Сначала давайте заключим соглашение - и мы не видим другого варианта, кроме соглашения США и России", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос о возможном размещении на Украине "миротворцев" из европейских стран.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.

https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007782938.html

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украина, венгрия, россия, петер сийярто, сергей лавров, евросоюз