Рейтинг@Mail.ru
Сийярто оценил возможность ввода венгерских миротворцев на Украину - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 29.03.2025 (обновлено: 04:09 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/siyyarto-2008074048.html
Сийярто оценил возможность ввода венгерских миротворцев на Украину
Сийярто оценил возможность ввода венгерских миротворцев на Украину - РИА Новости, 29.03.2025
Сийярто оценил возможность ввода венгерских миротворцев на Украину
Венгрия считает преждевременным разговор об отправке миротворцев на Украину, пока нет договоренности РФ и США, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T04:07:00+03:00
2025-03-29T04:09:00+03:00
украина
венгрия
россия
петер сийярто
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007748519_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_73f3095f7d6928492a2c9f8897b4b478.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Венгрия считает преждевременным разговор об отправке миротворцев на Украину, пока нет договоренности РФ и США, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Есть очень четкая последовательность, которую нужно соблюдать. Сначала давайте заключим соглашение - и мы не видим другого варианта, кроме соглашения США и России", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос о возможном размещении на Украине "миротворцев" из европейских стран.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007782938.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007748519_57:0:1465:1056_1920x0_80_0_0_d1f667f5a3ac832226f63cdf1e376484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, венгрия, россия, петер сийярто, сергей лавров, евросоюз
Украина, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Евросоюз
Сийярто оценил возможность ввода венгерских миротворцев на Украину

Сийярто: разговор об отправке миротворцев на Украину является преждевременным

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Венгрия считает преждевременным разговор об отправке миротворцев на Украину, пока нет договоренности РФ и США, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Есть очень четкая последовательность, которую нужно соблюдать. Сначала давайте заключим соглашение - и мы не видим другого варианта, кроме соглашения США и России", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос о возможном размещении на Украине "миротворцев" из европейских стран.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Зеленский выступил с наглым заявлением о "миротворцах"
27 марта, 19:39
 
УкраинаВенгрияРоссияПетер СийяртоСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала