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Жюри шоу "Один в один" назвало победителя - РИА Новости, 29.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:50 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/shou-2007733043.html
Жюри шоу "Один в один" назвало победителя
Жюри шоу "Один в один" назвало победителя - РИА Новости, 29.03.2025
Жюри шоу "Один в один" назвало победителя
Победителем и обладателем главного приза музыкального шоу перевоплощений "Один в один", финал которого прошел на телеканале "Россия", стала певица Мария... РИА Новости, 29.03.2025
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МОСКВА 29 мар — РИА Новости. Победителем и обладателем главного приза музыкального шоу перевоплощений "Один в один", финал которого прошел на телеканале "Россия", стала певица Мария Зайцева."Могу сказать, что, когда объявили победителя и назвали мое имя, я действительно была потрясена. Мы не занимались подсчетами во время шоу, и на момент съемки финала я не знала, на каком месте находилась в турнирной таблице. Я первый раз в своей жизни выиграла в шоу, хотя опыт участия в различных проектах у меня не маленький. Для меня эта победа очень ценная", — сказала исполнительница.В финале за столом жюри, как и прежде, были Юрий Стоянов, Алексей Чумаков и Марина Мещерякова. В кресле приглашенного гостя — Филипп Киркоров.На протяжении трех месяцев 10 участников шоу представляли судьям перевоплощения в известных артистов разных эпох. Лидеры турнирной таблицы постоянно менялись местами. В финале телезрителей увидели образы таких ярких артистов, как Людмила Зыкина, Эдит Пиаф, Монсеррат Кабалье, Владимир Пресняков, Майкл Джексон, Николай Носков, Филипп Киркоров.Вели шоу Николай Басков и Клава Кока.
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филипп киркоров, юрий стоянов, людмила зыкина, музыка, что посмотреть , новости культуры
Культура, Филипп Киркоров, Юрий Стоянов, Людмила Зыкина, Музыка, что посмотреть , Новости культуры
Жюри шоу "Один в один" назвало победителя

В шоу перевоплощений "Один в один" победила Мария Зайцева

© Фото : телеканал "Россия"Мария Зайцева
Мария Зайцева - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : телеканал "Россия"
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МОСКВА 29 мар — РИА Новости. Победителем и обладателем главного приза музыкального шоу перевоплощений "Один в один", финал которого прошел на телеканале "Россия", стала певица Мария Зайцева.
© Фото : телеканал "Россия"Финал шоу "Один в один"
Финал шоу Один в один
Финал шоу "Один в один"
© Фото : телеканал "Россия"
1 из 6
© Фото : телеканал "Россия"

Жюри шоу "Один в один"

Финал шоу Один в один

Жюри шоу "Один в один"

© Фото : телеканал "Россия"
2 из 6
© Фото : телеканал "Россия"

Номер в финале шоу "Один в один"

Финал шоу Один в один

Номер в финале шоу "Один в один"

© Фото : телеканал "Россия"
3 из 6
© Фото : телеканал "Россия"

Участник шоу "Один в один"

Финал шоу Один в один

Участник шоу "Один в один"

© Фото : телеканал "Россия"
4 из 6
© Фото : телеканал "Россия"

Участница шоу "Один в один"

Финал шоу Один в один

Участница шоу "Один в один"

© Фото : телеканал "Россия"
5 из 6
© Фото : телеканал "Россия"

Шоу "Один в один"

Финал шоу Один в один

Шоу "Один в один"

© Фото : телеканал "Россия"
6 из 6
Финал шоу "Один в один"
© Фото : телеканал "Россия"
1 из 6

Жюри шоу "Один в один"

© Фото : телеканал "Россия"
2 из 6

Номер в финале шоу "Один в один"

© Фото : телеканал "Россия"
3 из 6

Участник шоу "Один в один"

© Фото : телеканал "Россия"
4 из 6

Участница шоу "Один в один"

© Фото : телеканал "Россия"
5 из 6

Шоу "Один в один"

© Фото : телеканал "Россия"
6 из 6
"Могу сказать, что, когда объявили победителя и назвали мое имя, я действительно была потрясена. Мы не занимались подсчетами во время шоу, и на момент съемки финала я не знала, на каком месте находилась в турнирной таблице. Я первый раз в своей жизни выиграла в шоу, хотя опыт участия в различных проектах у меня не маленький. Для меня эта победа очень ценная", — сказала исполнительница.
В финале за столом жюри, как и прежде, были Юрий Стоянов, Алексей Чумаков и Марина Мещерякова. В кресле приглашенного гостя — Филипп Киркоров.
На протяжении трех месяцев 10 участников шоу представляли судьям перевоплощения в известных артистов разных эпох. Лидеры турнирной таблицы постоянно менялись местами. В финале телезрителей увидели образы таких ярких артистов, как Людмила Зыкина, Эдит Пиаф, Монсеррат Кабалье, Владимир Пресняков, Майкл Джексон, Николай Носков, Филипп Киркоров.
Вели шоу Николай Басков и Клава Кока.
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КультураФилипп КиркоровЮрий СтояновЛюдмила ЗыкинаМузыкачто посмотретьНовости культуры
 
 
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