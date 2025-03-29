Жюри шоу "Один в один" назвало победителя
В шоу перевоплощений "Один в один" победила Мария Зайцева
© Фото : телеканал "Россия"Мария Зайцева
© Фото : телеканал "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА 29 мар — РИА Новости. Победителем и обладателем главного приза музыкального шоу перевоплощений "Один в один", финал которого прошел на телеканале "Россия", стала певица Мария Зайцева.
© Фото : телеканал "Россия"Финал шоу "Один в один"
Финал шоу "Один в один"
© Фото : телеканал "Россия"
1 из 6
© Фото : телеканал "Россия"
Жюри шоу "Один в один"
Жюри шоу "Один в один"
© Фото : телеканал "Россия"
2 из 6
© Фото : телеканал "Россия"
Номер в финале шоу "Один в один"
Номер в финале шоу "Один в один"
© Фото : телеканал "Россия"
3 из 6
© Фото : телеканал "Россия"
Участник шоу "Один в один"
Участник шоу "Один в один"
© Фото : телеканал "Россия"
4 из 6
© Фото : телеканал "Россия"
Участница шоу "Один в один"
Участница шоу "Один в один"
© Фото : телеканал "Россия"
5 из 6
© Фото : телеканал "Россия"
Шоу "Один в один"
Шоу "Один в один"
© Фото : телеканал "Россия"
6 из 6
Финал шоу "Один в один"
© Фото : телеканал "Россия"
1 из 6
Жюри шоу "Один в один"
© Фото : телеканал "Россия"
2 из 6
Номер в финале шоу "Один в один"
© Фото : телеканал "Россия"
3 из 6
Участник шоу "Один в один"
© Фото : телеканал "Россия"
4 из 6
Участница шоу "Один в один"
© Фото : телеканал "Россия"
5 из 6
Шоу "Один в один"
© Фото : телеканал "Россия"
6 из 6
"Могу сказать, что, когда объявили победителя и назвали мое имя, я действительно была потрясена. Мы не занимались подсчетами во время шоу, и на момент съемки финала я не знала, на каком месте находилась в турнирной таблице. Я первый раз в своей жизни выиграла в шоу, хотя опыт участия в различных проектах у меня не маленький. Для меня эта победа очень ценная", — сказала исполнительница.
В финале за столом жюри, как и прежде, были Юрий Стоянов, Алексей Чумаков и Марина Мещерякова. В кресле приглашенного гостя — Филипп Киркоров.
На протяжении трех месяцев 10 участников шоу представляли судьям перевоплощения в известных артистов разных эпох. Лидеры турнирной таблицы постоянно менялись местами. В финале телезрителей увидели образы таких ярких артистов, как Людмила Зыкина, Эдит Пиаф, Монсеррат Кабалье, Владимир Пресняков, Майкл Джексон, Николай Носков, Филипп Киркоров.
Вели шоу Николай Басков и Клава Кока.
В Москве открылся необычный музыкально-художественный проект
27 марта, 14:00