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Жюри шоу "Один в один" назвало победителя

Жюри шоу "Один в один" назвало победителя - РИА Новости, 29.03.2025

Жюри шоу "Один в один" назвало победителя

Победителем и обладателем главного приза музыкального шоу перевоплощений "Один в один", финал которого прошел на телеканале "Россия", стала певица Мария... РИА Новости, 29.03.2025

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МОСКВА 29 мар — РИА Новости. Победителем и обладателем главного приза музыкального шоу перевоплощений "Один в один", финал которого прошел на телеканале "Россия", стала певица Мария Зайцева."Могу сказать, что, когда объявили победителя и назвали мое имя, я действительно была потрясена. Мы не занимались подсчетами во время шоу, и на момент съемки финала я не знала, на каком месте находилась в турнирной таблице. Я первый раз в своей жизни выиграла в шоу, хотя опыт участия в различных проектах у меня не маленький. Для меня эта победа очень ценная", — сказала исполнительница.В финале за столом жюри, как и прежде, были Юрий Стоянов, Алексей Чумаков и Марина Мещерякова. В кресле приглашенного гостя — Филипп Киркоров.На протяжении трех месяцев 10 участников шоу представляли судьям перевоплощения в известных артистов разных эпох. Лидеры турнирной таблицы постоянно менялись местами. В финале телезрителей увидели образы таких ярких артистов, как Людмила Зыкина, Эдит Пиаф, Монсеррат Кабалье, Владимир Пресняков, Майкл Джексон, Николай Носков, Филипп Киркоров.Вели шоу Николай Басков и Клава Кока.

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Светлана Вовк

филипп киркоров, юрий стоянов, людмила зыкина, музыка, что посмотреть , новости культуры