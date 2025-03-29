https://ria.ru/20250329/sheremet-2008149360.html

В Госдуме заявили, что Россия может выйти из энергетического перемирия

В Госдуме заявили, что Россия может выйти из энергетического перемирия - РИА Новости, 29.03.2025

В Госдуме заявили, что Россия может выйти из энергетического перемирия

Россия может выйти из энергетического перемирия, если киевский режим не прекратит удары по энергетическим объектам на ее территории, заявил депутат Госдумы от... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T16:44:00+03:00

2025-03-29T16:44:00+03:00

2025-03-29T17:32:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Россия может выйти из энергетического перемирия, если киевский режим не прекратит удары по энергетическим объектам на ее территории, заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. "Режим Зеленского, видимо, воспринял наш добрый жест за слабость. Пока Россия неукоснительно соблюдает условия достигнутых с США договоренностей об отказе ударов по энергетическим объектам Украины, киевский режим продолжает свои варварские атаки, последние тому примеры — попытки атаковать газовое хранилище в Крыму и удар по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области", — отметил собеседник агентства.По его словам, киевский режим фактически грубо нарушает договоренности и делает это демонстративно. "Энергетическое перемирие еще можно спасти, если Вашингтон поставит на место взорвавшегося царька Зеленского. Россия же не будет идти на поводу у нацистского режима в Киеве. Нет смысла односторонне соблюдать договоренности. Зеленский всему миру говорит о мире и тут же отдает приказы атаковать территорию России", — сказал депутат.Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огняНа прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.ГИС "Суджа" также уже не раз подверглась нападению. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали станцию, которая находилась под их контролем с 7 августа. Накануне около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически ее уничтожил. До начала 2025-го по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран. Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250329/vsu-2008148638.html

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html

https://ria.ru/20250328/sudzha-2008009854.html

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