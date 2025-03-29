В Совфеде оценили заявление еврокомиссара по Вулину
Сенатор Шендерюк-Жидков: заявление Кос по Сербии выходит за рамки дозволенного
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ЕС грубо вмешивается в дела Белграда, заявление еврочиновницы относительно вице-премьера Сербии Александра Вулина вышло за рамки дозволенного, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос стала указывать сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
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"Заявление еврокомиссара является грубым вмешательством во внутренние дела Сербии. Европейские политики уже не стесняются в методах и средствах для установление диктата в не подконтрольных им странах", - сказал сенатор.
По словам политика, "о какой европейской демократии можно говорить?".
"Действия Еврокомиссии вышли за все рамки дозволенного", - подчеркнул Шендерюк-Жидков.
Вице-премьер Сербии Вулин ранее заявил РИА Новости о том, что в Скупщине (парламенте) Сербии была учреждена группа по сотрудничеству с БРИКС, сейчас она проходит процедуру оформления. По словам политика, БРИКС пробудил надежду в то, что может быть более справедливый мир, Сербия следит за развитием объединения.