https://ria.ru/20250329/serbiya-2008156328.html

В Совфеде оценили заявление еврокомиссара по Вулину

В Совфеде оценили заявление еврокомиссара по Вулину - РИА Новости, 29.03.2025

В Совфеде оценили заявление еврокомиссара по Вулину

ЕС грубо вмешивается в дела Белграда, заявление еврочиновницы относительно вице-премьера Сербии Александра Вулина вышло за рамки дозволенного, сказал РИА... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T17:34:00+03:00

2025-03-29T17:34:00+03:00

2025-03-29T17:34:00+03:00

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сербия

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евросоюз

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ЕС грубо вмешивается в дела Белграда, заявление еврочиновницы относительно вице-премьера Сербии Александра Вулина вышло за рамки дозволенного, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос стала указывать сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. "Заявление еврокомиссара является грубым вмешательством во внутренние дела Сербии. Европейские политики уже не стесняются в методах и средствах для установление диктата в не подконтрольных им странах", - сказал сенатор. По словам политика, "о какой европейской демократии можно говорить?". "Действия Еврокомиссии вышли за все рамки дозволенного", - подчеркнул Шендерюк-Жидков. Вице-премьер Сербии Вулин ранее заявил РИА Новости о том, что в Скупщине (парламенте) Сербии была учреждена группа по сотрудничеству с БРИКС, сейчас она проходит процедуру оформления. По словам политика, БРИКС пробудил надежду в то, что может быть более справедливый мир, Сербия следит за развитием объединения.

https://ria.ru/20241013/serbiya-1977846203.html

https://ria.ru/20250320/serbija-2006335251.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, александр вулин, александр шендерюк-жидков, брикс, евросоюз, еврокомиссия