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В Совфеде оценили заявление еврокомиссара по Вулину - РИА Новости, 29.03.2025
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17:34 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/serbiya-2008156328.html
В Совфеде оценили заявление еврокомиссара по Вулину
В Совфеде оценили заявление еврокомиссара по Вулину - РИА Новости, 29.03.2025
В Совфеде оценили заявление еврокомиссара по Вулину
ЕС грубо вмешивается в дела Белграда, заявление еврочиновницы относительно вице-премьера Сербии Александра Вулина вышло за рамки дозволенного, сказал РИА... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:34:00+03:00
2025-03-29T17:34:00+03:00
в мире
сербия
александр вулин
александр шендерюк-жидков
брикс
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ЕС грубо вмешивается в дела Белграда, заявление еврочиновницы относительно вице-премьера Сербии Александра Вулина вышло за рамки дозволенного, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос стала указывать сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. "Заявление еврокомиссара является грубым вмешательством во внутренние дела Сербии. Европейские политики уже не стесняются в методах и средствах для установление диктата в не подконтрольных им странах", - сказал сенатор. По словам политика, "о какой европейской демократии можно говорить?". "Действия Еврокомиссии вышли за все рамки дозволенного", - подчеркнул Шендерюк-Жидков. Вице-премьер Сербии Вулин ранее заявил РИА Новости о том, что в Скупщине (парламенте) Сербии была учреждена группа по сотрудничеству с БРИКС, сейчас она проходит процедуру оформления. По словам политика, БРИКС пробудил надежду в то, что может быть более справедливый мир, Сербия следит за развитием объединения.
https://ria.ru/20241013/serbiya-1977846203.html
https://ria.ru/20250320/serbija-2006335251.html
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в мире, сербия, александр вулин, александр шендерюк-жидков, брикс, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Сербия, Александр Вулин, Александр Шендерюк-Жидков, БРИКС, Евросоюз, Еврокомиссия
В Совфеде оценили заявление еврокомиссара по Вулину

Сенатор Шендерюк-Жидков: заявление Кос по Сербии выходит за рамки дозволенного

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ЕС грубо вмешивается в дела Белграда, заявление еврочиновницы относительно вице-премьера Сербии Александра Вулина вышло за рамки дозволенного, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос стала указывать сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
Президентский дворец в Белграде - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС
13 октября 2024, 17:22
«
"Заявление еврокомиссара является грубым вмешательством во внутренние дела Сербии. Европейские политики уже не стесняются в методах и средствах для установление диктата в не подконтрольных им странах", - сказал сенатор.
По словам политика, "о какой европейской демократии можно говорить?".
"Действия Еврокомиссии вышли за все рамки дозволенного", - подчеркнул Шендерюк-Жидков.
Вице-премьер Сербии Вулин ранее заявил РИА Новости о том, что в Скупщине (парламенте) Сербии была учреждена группа по сотрудничеству с БРИКС, сейчас она проходит процедуру оформления. По словам политика, БРИКС пробудил надежду в то, что может быть более справедливый мир, Сербия следит за развитием объединения.
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Сербия никогда не станет членом ЕС, заявил вице-премьер Вулин
20 марта, 23:13
 
В миреСербияАлександр ВулинАлександр Шендерюк-ЖидковБРИКСЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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