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В Москве прошел семинар о строительстве в зоне культурных объектов - РИА Новости, 29.03.2025
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17:37 29.03.2025 (обновлено: 21:22 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/seminar-2008156551.html
В Москве прошел семинар о строительстве в зоне культурных объектов
В Москве прошел семинар о строительстве в зоне культурных объектов - РИА Новости, 29.03.2025
В Москве прошел семинар о строительстве в зоне культурных объектов
В Москве прошел семинар об особенностях строительства и реконструкции в зоне объектов культурного наследия, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:37:00+03:00
2025-03-29T21:22:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В Москве прошел семинар об особенностях строительства и реконструкции в зоне объектов культурного наследия, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В ходе прошедшего семинара рассмотрели такие вопросы, как получение разрешения на строительство и реконструкцию на территории объекта культурного наследия или на смежных с нею участках", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Также темами обсуждения стали получение разрешения на стройку на особо охраняемых природных территориях, восстановление историко-градостроительной среды и другие.Министр отметил, что такие контакты с девелоперами и строительными организациями посвящаются конкретным услугам в строительстве, которые могут быть предоставлены уполномоченным органом.Семинар был организован столичным департаментом градостроительной политики при содействии Единого реестра застройщиков, Ассоциации инвесторов Москвы и Клуба инвесторов Москвы. В нем приняло участие свыше 80 участников.
https://ria.ru/20250329/biznes-tsentr-2008131217.html
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владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В Москве прошел семинар о строительстве в зоне культурных объектов

Семинар об особенностях строительства в зоне культурных объектов прошел в Москве

© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В Москве прошел семинар об особенностях строительства и реконструкции в зоне объектов культурного наследия, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«
"В ходе прошедшего семинара рассмотрели такие вопросы, как получение разрешения на строительство и реконструкцию на территории объекта культурного наследия или на смежных с нею участках", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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Также темами обсуждения стали получение разрешения на стройку на особо охраняемых природных территориях, восстановление историко-градостроительной среды и другие.
Министр отметил, что такие контакты с девелоперами и строительными организациями посвящаются конкретным услугам в строительстве, которые могут быть предоставлены уполномоченным органом.
Семинар был организован столичным департаментом градостроительной политики при содействии Единого реестра застройщиков, Ассоциации инвесторов Москвы и Клуба инвесторов Москвы. В нем приняло участие свыше 80 участников.
 
Владислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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