В Москве прошел семинар о строительстве в зоне культурных объектов
Семинар об особенностях строительства в зоне культурных объектов прошел в Москве
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В Москве прошел семинар об особенностях строительства и реконструкции в зоне объектов культурного наследия, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
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"В ходе прошедшего семинара рассмотрели такие вопросы, как получение разрешения на строительство и реконструкцию на территории объекта культурного наследия или на смежных с нею участках", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
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Также темами обсуждения стали получение разрешения на стройку на особо охраняемых природных территориях, восстановление историко-градостроительной среды и другие.
Министр отметил, что такие контакты с девелоперами и строительными организациями посвящаются конкретным услугам в строительстве, которые могут быть предоставлены уполномоченным органом.
Семинар был организован столичным департаментом градостроительной политики при содействии Единого реестра застройщиков, Ассоциации инвесторов Москвы и Клуба инвесторов Москвы. В нем приняло участие свыше 80 участников.