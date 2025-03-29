https://ria.ru/20250329/seminar-2008156551.html

В Москве прошел семинар о строительстве в зоне культурных объектов

В Москве прошел семинар о строительстве в зоне культурных объектов - РИА Новости, 29.03.2025

В Москве прошел семинар о строительстве в зоне культурных объектов

В Москве прошел семинар об особенностях строительства и реконструкции в зоне объектов культурного наследия, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T17:37:00+03:00

2025-03-29T17:37:00+03:00

2025-03-29T21:22:00+03:00

владислав овчинский

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В Москве прошел семинар об особенностях строительства и реконструкции в зоне объектов культурного наследия, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В ходе прошедшего семинара рассмотрели такие вопросы, как получение разрешения на строительство и реконструкцию на территории объекта культурного наследия или на смежных с нею участках", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Также темами обсуждения стали получение разрешения на стройку на особо охраняемых природных территориях, восстановление историко-градостроительной среды и другие.Министр отметил, что такие контакты с девелоперами и строительными организациями посвящаются конкретным услугам в строительстве, которые могут быть предоставлены уполномоченным органом.Семинар был организован столичным департаментом градостроительной политики при содействии Единого реестра застройщиков, Ассоциации инвесторов Москвы и Клуба инвесторов Москвы. В нем приняло участие свыше 80 участников.

https://ria.ru/20250329/biznes-tsentr-2008131217.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы