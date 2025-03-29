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Российские военные освободили Щербаки в Запорожской области
Российские военные освободили Щербаки в Запорожской области - РИА Новости, 29.03.2025
Российские военные освободили Щербаки в Запорожской области
Подразделения группировки "Днепр" освободили селение Щербаки в Запорожской области, уничтожили за минувшие сутки более 70 украинских военных, сообщило в субботу РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:34:00+03:00
2025-03-29T12:34:00+03:00
2025-03-29T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" освободили селение Щербаки в Запорожской области, уничтожили за минувшие сутки более 70 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области, Днепровское и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 70-ти военнослужащих, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Российские военные освободили Щербаки в Запорожской области
Группировка "Днепр" освободила населенный пункт Щербаки в Запорожской области