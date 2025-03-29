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Российские военные освободили Щербаки в Запорожской области

Российские военные освободили Щербаки в Запорожской области - РИА Новости, 29.03.2025

Российские военные освободили Щербаки в Запорожской области

Подразделения группировки "Днепр" освободили селение Щербаки в Запорожской области, уничтожили за минувшие сутки более 70 украинских военных, сообщило в субботу РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T12:34:00+03:00

2025-03-29T12:34:00+03:00

2025-03-29T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" освободили селение Щербаки в Запорожской области, уничтожили за минувшие сутки более 70 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области, Днепровское и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 70-ти военнослужащих, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Максим Зубков

запорожская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область