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Российские военные освободили Щербаки в Запорожской области - РИА Новости, 29.03.2025
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12:34 29.03.2025 (обновлено: 13:29 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/scherbaki-2008107552.html
Российские военные освободили Щербаки в Запорожской области
Российские военные освободили Щербаки в Запорожской области - РИА Новости, 29.03.2025
Российские военные освободили Щербаки в Запорожской области
Подразделения группировки "Днепр" освободили селение Щербаки в Запорожской области, уничтожили за минувшие сутки более 70 украинских военных, сообщило в субботу РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:34:00+03:00
2025-03-29T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" освободили селение Щербаки в Запорожской области, уничтожили за минувшие сутки более 70 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области, Днепровское и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 70-ти военнослужащих, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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запорожская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Российские военные освободили Щербаки в Запорожской области

Группировка "Днепр" освободила населенный пункт Щербаки в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО
Военнослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" освободили селение Щербаки в Запорожской области, уничтожили за минувшие сутки более 70 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области, Днепровское и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 70-ти военнослужащих, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
© ИнфографикаГруппировки войск "Днепр" освободила село Щербаки в Запорожской области
Группировки войск Днепр освободила село Щербаки в Запорожской области
© Инфографика
Группировки войск "Днепр" освободила село Щербаки в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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