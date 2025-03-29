https://ria.ru/20250329/samolet-2008131904.html

В Саратове аварийно сел пассажирский самолет

В Саратове аварийно сел пассажирский самолет - РИА Новости, 29.03.2025

В Саратове аварийно сел пассажирский самолет

Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности, пострадавших нет, организована доследственная проверка, сообщило Западное... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T14:43:00+03:00

2025-03-29T14:43:00+03:00

2025-03-29T20:08:00+03:00

происшествия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности, пострадавших нет, организована доследственная проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале."Днем 29 марта воздушное судно с пассажирами на борту совершило аварийную посадку в аэропорту Гагарин города Саратова. Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что саратовским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ.Также следователями проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20250328/samolet-2008055775.html

саратов

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)