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В Саратове аварийно сел пассажирский самолет - РИА Новости, 29.03.2025
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14:43 29.03.2025 (обновлено: 20:08 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/samolet-2008131904.html
В Саратове аварийно сел пассажирский самолет
В Саратове аварийно сел пассажирский самолет - РИА Новости, 29.03.2025
В Саратове аварийно сел пассажирский самолет
Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности, пострадавших нет, организована доследственная проверка, сообщило Западное... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:43:00+03:00
2025-03-29T20:08:00+03:00
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности, пострадавших нет, организована доследственная проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале."Днем 29 марта воздушное судно с пассажирами на борту совершило аварийную посадку в аэропорту Гагарин города Саратова. Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что саратовским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ.Также следователями проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20250328/samolet-2008055775.html
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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове аварийно сел пассажирский самолет

В Саратове аварийно сел пассажирский самолет, пострадавших нет

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramСамолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности
Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности, пострадавших нет, организована доследственная проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.
«
"Днем 29 марта воздушное судно с пассажирами на борту совершило аварийную посадку в аэропорту Гагарин города Саратова. Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что саратовским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ.
Также следователями проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияСаратовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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