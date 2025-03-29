https://ria.ru/20250329/samolet-2008131904.html
В Саратове аварийно сел пассажирский самолет
В Саратове аварийно сел пассажирский самолет - РИА Новости, 29.03.2025
В Саратове аварийно сел пассажирский самолет
Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности, пострадавших нет, организована доследственная проверка, сообщило Западное... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:43:00+03:00
2025-03-29T14:43:00+03:00
2025-03-29T20:08:00+03:00
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности, пострадавших нет, организована доследственная проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале."Днем 29 марта воздушное судно с пассажирами на борту совершило аварийную посадку в аэропорту Гагарин города Саратова. Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что саратовским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ.Также следователями проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20250328/samolet-2008055775.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове аварийно сел пассажирский самолет
В Саратове аварийно сел пассажирский самолет, пострадавших нет