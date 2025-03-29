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Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции - РИА Новости, 29.03.2025
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10:45 29.03.2025 (обновлено: 11:39 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/rutube-2008095360.html
Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции
Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции - РИА Новости, 29.03.2025
Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции
Российский видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T10:45:00+03:00
2025-03-29T11:39:00+03:00
турция
rutube
в мире
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российский видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции.&quot;Данная информация не соответствует действительности, Rutube в Турции работает&quot;, — уточнили в компании.Там добавили, что затруднения могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеровТурецкий регулятор BTK сегодня сообщил о блокировке Rutube, доступ к нему заблокирован.Отмечалось, что сайт видеохостинга не открывается в Турции, доступ заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета.
https://ria.ru/20241008/rutube--1976983357.html
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турция, rutube, в мире
Турция, Rutube, В мире
Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции

Rutube опроверг данные о блокировке в Турции, связав сбои с работой провайдеров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Rutube
Вывеска Rutube - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российский видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции.
«

"Данная информация не соответствует действительности, Rutube в Турции работает", — уточнили в компании.

Там добавили, что затруднения могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров
Турецкий регулятор BTK сегодня сообщил о блокировке Rutube, доступ к нему заблокирован.
Отмечалось, что сайт видеохостинга не открывается в Турции, доступ заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета.
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