https://ria.ru/20250329/rutube-2008095360.html
Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции
Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции - РИА Новости, 29.03.2025
Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции
Российский видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T10:45:00+03:00
2025-03-29T10:45:00+03:00
2025-03-29T11:39:00+03:00
турция
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российский видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции."Данная информация не соответствует действительности, Rutube в Турции работает", — уточнили в компании.Там добавили, что затруднения могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеровТурецкий регулятор BTK сегодня сообщил о блокировке Rutube, доступ к нему заблокирован.Отмечалось, что сайт видеохостинга не открывается в Турции, доступ заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета.
https://ria.ru/20241008/rutube--1976983357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, rutube, в мире
Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции
Rutube опроверг данные о блокировке в Турции, связав сбои с работой провайдеров