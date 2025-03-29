https://ria.ru/20250329/rutube-2008095360.html

Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции

Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции - РИА Новости, 29.03.2025

Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции

Российский видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T10:45:00+03:00

2025-03-29T10:45:00+03:00

2025-03-29T11:39:00+03:00

турция

rutube

в мире

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российский видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции."Данная информация не соответствует действительности, Rutube в Турции работает", — уточнили в компании.Там добавили, что затруднения могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеровТурецкий регулятор BTK сегодня сообщил о блокировке Rutube, доступ к нему заблокирован.Отмечалось, что сайт видеохостинга не открывается в Турции, доступ заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета.

https://ria.ru/20241008/rutube--1976983357.html

турция

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, rutube, в мире