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"Русал" изучал места добычи бокситов в Сьерра-Леоне, заявил посол страны
"Русал" изучал места добычи бокситов в Сьерра-Леоне, заявил посол страны - РИА Новости, 29.03.2025
"Русал" изучал места добычи бокситов в Сьерра-Леоне, заявил посол страны
Российская компания "Русал" направляла своих представителей в Сьерра-Леоне, чтобы изучить возможные места добычи бокситов по концессии, заявил РИА Новости посол РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T07:51:00+03:00
2025-03-29T07:51:00+03:00
2025-03-29T07:53:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская компания "Русал" направляла своих представителей в Сьерра-Леоне, чтобы изучить возможные места добычи бокситов по концессии, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво. Ранее министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов этой африканской страны Джулиус Маттай сообщал РИА Новости, что Фритаун проводит переговоры с "Русалом" по концессии на добычу бокситов. "Русал" направил своих представителей в Сьерра-Леоне. Их ознакомили с возможными местами (для работы в рамках) концессий. Это я знаю, потому что видел фотографии. И "Русал" ясно дал понять, что компании интересна совместная работа и сотрудничество с Сьерра-Леоне. И я думаю, что Сьерра-Леоне открыта работать с "Русалом", - сказал Йонгаво в беседе с агентством. Он добавил, что всегда существуют детали, юридические вопросы, которые необходимо решить. "Я верю, как только вопросы законов и концессий получится решить, общий язык найти получится… И как только этот интерес станет очевиден, и "Русал" получит лицензию на концессии, которые нужны, тогда, безусловно, это обсуждение продолжится. Насколько мне известно, еще идут переговоры", - подчеркнул посол.
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экономика, сьерра-леоне, русал
Экономика, Сьерра-Леоне, Русал
"Русал" изучал места добычи бокситов в Сьерра-Леоне, заявил посол страны
Посол Йонгаво: "Русал" изучал возможные места добычи бокситов в Сьерра-Леоне
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская компания "Русал" направляла своих представителей в Сьерра-Леоне, чтобы изучить возможные места добычи бокситов по концессии, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво.
Ранее министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов этой африканской страны Джулиус Маттай сообщал РИА Новости, что Фритаун проводит переговоры с "Русалом
" по концессии на добычу бокситов.
"Русал" направил своих представителей в Сьерра-Леоне
. Их ознакомили с возможными местами (для работы в рамках) концессий. Это я знаю, потому что видел фотографии. И "Русал" ясно дал понять, что компании интересна совместная работа и сотрудничество с Сьерра-Леоне. И я думаю, что Сьерра-Леоне открыта работать с "Русалом", - сказал Йонгаво в беседе с агентством.
Он добавил, что всегда существуют детали, юридические вопросы, которые необходимо решить.
"Я верю, как только вопросы законов и концессий получится решить, общий язык найти получится… И как только этот интерес станет очевиден, и "Русал" получит лицензию на концессии, которые нужны, тогда, безусловно, это обсуждение продолжится. Насколько мне известно, еще идут переговоры", - подчеркнул посол.