ВАРПЭ назвала регион, жители которого едят больше всего рыбы
Глава ВАРПЭ Зверев: жители ЯНАО едят больше всего рыбы в России
Добыча минтая. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ является регионом, жители которого больше всего едят рыбы в стране, в топ-3 также вошли Астрахань и Владивосток, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Потребление рыбы зависит от разных факторов, в том числе культурных особенностей. Знаете, где больше всего едят рыбы в стране? В Ямало-Ненецком автономном округе, а на втором месте - Астрахань, на третьем - Владивосток. Это рыбные столицы России. На потребление влияют и рукотворные факторы - в первую очередь "инфраструктура хранения". В тех регионах, где много современных складов-холодильников, там потребление рыбы больше", - сказал Зверев.
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По его словам, важно проникновение рыбы в ресторанную культуру и уличную еду, а также представленность рыбы в торговле. Там, где есть разнообразие ресторанного бизнеса, есть федеральные и местные сети, несетевая торговля, выше потребление рыбы.
При этом самообеспеченность региона не равна потреблению рыбы, так как самообеспеченность - это показатель, который подтверждает наличие такого объема вылова, который может удовлетворить потребность населения в рыбе в целом.
"Необходимо уточнять оптику расчетов, уходить от среднероссийских показателей. Например, в Москве потребление рыбы в два раза больше, чем в Санкт-Петербурге - в Москве 29 килограммов на человека в год, в Петербурге - 15,1. Или вот Костромская и Ярославская области рядом находится, но в Костромской потребление 21,6 килограмма в год, а в Ярославской - 16,2, или в Севастополе потребление 30,6 килограмма, а в целом в Крыму - 16 килограммов в год", - сказал Зверев.
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