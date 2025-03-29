https://ria.ru/20250329/rossija-2008137076.html

ВАРПЭ назвала регион, жители которого едят больше всего рыбы

ВАРПЭ назвала регион, жители которого едят больше всего рыбы - РИА Новости, 29.03.2025

ВАРПЭ назвала регион, жители которого едят больше всего рыбы

Ямало-Ненецкий автономный округ является регионом, жители которого больше всего едят рыбы в стране, в топ-3 также вошли Астрахань и Владивосток, рассказал в... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:22:00+03:00

2025-03-29T15:22:00+03:00

2025-03-29T15:22:00+03:00

экономика

астрахань

владивосток

москва

герман зверев

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ является регионом, жители которого больше всего едят рыбы в стране, в топ-3 также вошли Астрахань и Владивосток, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Потребление рыбы зависит от разных факторов, в том числе культурных особенностей. Знаете, где больше всего едят рыбы в стране? В Ямало-Ненецком автономном округе, а на втором месте - Астрахань, на третьем - Владивосток. Это рыбные столицы России. На потребление влияют и рукотворные факторы - в первую очередь "инфраструктура хранения". В тех регионах, где много современных складов-холодильников, там потребление рыбы больше", - сказал Зверев. По его словам, важно проникновение рыбы в ресторанную культуру и уличную еду, а также представленность рыбы в торговле. Там, где есть разнообразие ресторанного бизнеса, есть федеральные и местные сети, несетевая торговля, выше потребление рыбы. При этом самообеспеченность региона не равна потреблению рыбы, так как самообеспеченность - это показатель, который подтверждает наличие такого объема вылова, который может удовлетворить потребность населения в рыбе в целом. "Необходимо уточнять оптику расчетов, уходить от среднероссийских показателей. Например, в Москве потребление рыбы в два раза больше, чем в Санкт-Петербурге - в Москве 29 килограммов на человека в год, в Петербурге - 15,1. Или вот Костромская и Ярославская области рядом находится, но в Костромской потребление 21,6 килограмма в год, а в Ярославской - 16,2, или в Севастополе потребление 30,6 килограмма, а в целом в Крыму - 16 килограммов в год", - сказал Зверев.

https://ria.ru/20250329/zverev-2008095461.html

https://ria.ru/20241010/ryba-1977320653.html

астрахань

владивосток

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, астрахань, владивосток, москва, герман зверев