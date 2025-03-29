https://ria.ru/20250329/razvitie-2008098375.html
Володин заявил о важности качественного образования
Володин заявил о важности качественного образования - РИА Новости, 29.03.2025
Володин заявил о важности качественного образования
От качества знаний зависит развитие страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время посещения подшефного образовательного комплекса –... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T11:06:00+03:00
2025-03-29T11:06:00+03:00
2025-03-29T11:07:00+03:00
смоленская область
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. От качества знаний зависит развитие страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время посещения подшефного образовательного комплекса – Технологический колледж "Лицей-интернат "Феникс" в Смоленской области. Образовательный комплекс был создан по инициативе председателя Госдумы, в нем проходят обучение дети-сироты, дети из малообеспеченных, многодетных семей и участников специальной военной операции. "От качества знаний зависит развитие страны, а оно начинается здесь: в школе, в колледже", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. По его мнению, без эффективной самореализации, которая возможна только если нравится профессия, невозможно состояться. "Наша задача, соединяя школу с колледжем, постараться сделать все, чтобы на ранней стадии профориентации ребята выбрали путь, состоялись, смогли себя реализовать", - отметил председатель Госдумы. Володин рассказал о планах расширения учебной базы колледжа. По его словам, завершается реставрация основного корпуса колледжа - одного из зданий усадьбы Шереметевых, которая имеет более чем полувековую историю. "До октября мы восстановим еще 7 объектов культурного наследия, а до конца года – еще 4. Они будут использованы как учебные классы, лаборатории с техникой, чтобы ребята могли не только теорию изучать, но и практику", - сообщил председатель Госдумы. В ходе встречи Володин отметил благодарностями председателя Госдумы за многолетний добросовестный труд в сфере образования и вклад в сохранение исторического наследия преподавателей Людмилу Соколову и Татьяну Степанову, а также председателя Высоковского территориального комитета Андрея Ичетовкина. "Решение о возрождении колледжа было принято три года назад. В прошлом году он принял первых студентов, которые находятся на полном обеспечении образовательного учреждения. Есть свой бассейн и современное общежитие для студентов на 120 человек", - отметили в пресс-службе Госдумы. Председатель Госдумы также ознакомился с ходом работ по восстановлению объектов культурного наследия, часть из которых в дальнейшем будет использована под образовательные цели, сообщили в пресс-службе. В рамках проекта отремонтировано и реконструировано 7 объектов культурного наследия. Володин осмотрел храм Тихвинской иконы Божьей Матери, построенный в XIX веке. Его реставрация, которая проводилась по чертежам автора проекта - архитектора Николая Бенуа, завершена. Он подчеркнул, что храм обретает свою новую жизнь. Председатель Госдумы также ознакомился с ходом ремонтно-реставрационных работ во дворце графа Шереметева. Отмечается, что объект будет завершен до конца года, а в помещениях дворца планируется разместить музейный комплекс. Также в планах этого года - воссоздание исторического парка на площади 15,8 га.
https://ria.ru/20241227/nagruzka-1991589720.html
https://ria.ru/20240830/gosduma-1969538083.html
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007404157.html
https://ria.ru/20250326/rossija-2007401316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, вячеслав володин, госдума рф, общество
Смоленская область, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин заявил о важности качественного образования
Володин заявил, что от качества знаний зависит развитие страны
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. От качества знаний зависит развитие страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время посещения подшефного образовательного комплекса – Технологический колледж "Лицей-интернат "Феникс" в Смоленской области.
Образовательный комплекс был создан по инициативе председателя Госдумы
, в нем проходят обучение дети-сироты, дети из малообеспеченных, многодетных семей и участников специальной военной операции.
"От качества знаний зависит развитие страны, а оно начинается здесь: в школе, в колледже", - сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
По его мнению, без эффективной самореализации, которая возможна только если нравится профессия, невозможно состояться.
"Наша задача, соединяя школу с колледжем, постараться сделать все, чтобы на ранней стадии профориентации ребята выбрали путь, состоялись, смогли себя реализовать", - отметил председатель Госдумы.
Володин рассказал о планах расширения учебной базы колледжа. По его словам, завершается реставрация основного корпуса колледжа - одного из зданий усадьбы Шереметевых, которая имеет более чем полувековую историю.
"До октября мы восстановим еще 7 объектов культурного наследия, а до конца года – еще 4. Они будут использованы как учебные классы, лаборатории с техникой, чтобы ребята могли не только теорию изучать, но и практику", - сообщил председатель Госдумы.
В ходе встречи Володин отметил благодарностями председателя Госдумы за многолетний добросовестный труд в сфере образования и вклад в сохранение исторического наследия преподавателей Людмилу Соколову и Татьяну Степанову, а также председателя Высоковского территориального комитета Андрея Ичетовкина.
"Решение о возрождении колледжа было принято три года назад. В прошлом году он принял первых студентов, которые находятся на полном обеспечении образовательного учреждения. Есть свой бассейн и современное общежитие для студентов на 120 человек", - отметили в пресс-службе Госдумы.
Председатель Госдумы также ознакомился с ходом работ по восстановлению объектов культурного наследия, часть из которых в дальнейшем будет использована под образовательные цели, сообщили в пресс-службе. В рамках проекта отремонтировано и реконструировано 7 объектов культурного наследия.
Володин осмотрел храм Тихвинской иконы Божьей Матери, построенный в XIX веке. Его реставрация, которая проводилась по чертежам автора проекта - архитектора Николая Бенуа, завершена. Он подчеркнул, что храм обретает свою новую жизнь.
Председатель Госдумы также ознакомился с ходом ремонтно-реставрационных работ во дворце графа Шереметева. Отмечается, что объект будет завершен до конца года, а в помещениях дворца планируется разместить музейный комплекс. Также в планах этого года - воссоздание исторического парка на площади 15,8 га.