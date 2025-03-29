https://ria.ru/20250329/rada-2008115721.html

Депутат Рады прокомментировал слова Зеленского о переговорах с Россией

Депутат Рады прокомментировал слова Зеленского о переговорах с Россией - РИА Новости, 29.03.2025

Депутат Рады прокомментировал слова Зеленского о переговорах с Россией

Владимир Зеленский решил проверить, как Украина справится без поддержки США в переговорах с Москвой, полагаясь на Францию и Британию, заявил находящийся в СИЗО... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T13:31:00+03:00

2025-03-29T13:31:00+03:00

2025-03-29T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский решил проверить, как Украина справится без поддержки США в переговорах с Москвой, полагаясь на Францию и Британию, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Накануне Зеленский в эфире национального телемарафона заявил, что Европа должна быть за столом переговоров по урегулированию конфликта и представлять ее должны Великобритания и Франция. При этом он не смог назвать, с кем именного Киев готов вести мирные переговоры в России. "Нужно правильно читать фразу Зеленского о том, что наши (Украины) интересы на переговорах будут представлять Франция и Британия. То есть, не США. Фактически, Зеленский отказывается этим заявлением от посреднических услуг США, так как его не устраивает их видение завершения войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале, который ведется от имени Дубинского. Он отметил, что в таком случае единственным возможным исходом конфликта без поддержки США может стать военное поражение Украины. "Думаю, многие даже не понимают, каким оно может быть - по скорости и глубине - без поддержки США. Но Владимир Зеленский решил проверить и это", - резюмировал политик. Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.

https://ria.ru/20250326/rol-2007322676.html

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008111220.html

https://ria.ru/20250309/zelenskij-2003914491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, александр дубинский, верховная рада украины, в мире