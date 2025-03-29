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Пушков назвал коалицию по Украине не желающей ссориться с Трампом - РИА Новости, 29.03.2025
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01:00 29.03.2025 (обновлено: 02:57 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/pushkov-2008067862.html
Пушков назвал коалицию по Украине не желающей ссориться с Трампом
Пушков назвал коалицию по Украине не желающей ссориться с Трампом - РИА Новости, 29.03.2025
Пушков назвал коалицию по Украине не желающей ссориться с Трампом
Российский сенатор Алексей Пушков назвал страны из "коалиции желающих", обсуждающие возможную отправку "миротворцев" на Украине, желающими поговорить и "совсем... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T01:00:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал страны из "коалиции желающих", обсуждающие возможную отправку "миротворцев" на Украине, желающими поговорить и "совсем не желающими ссориться" с президентом США Дональдом Трампом.Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта писала, что британские военные назвали планы их премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Тем временем премьер Италии Джорджа Мелони предупредила, что к предложению Франции и Великобритании о "миротворцах" нужно относиться с осторожностью, так как Россия может воспринять инициативу "скорее как угрозу". "Позиция Италии, выраженная ее премьером Мелони, сильно отличается от авантюрных планов Макрона-Стармера и отражает колебания Европы. Не следует считать 30 стран, собравшихся на днях в Париже, "коалицией желающих" послать войска на Украину. Так хотели бы представить дело Макрон, Стармер и (Владимир) Зеленский. Но в большинстве своем это лишь желающие поговорить на эту тему и совсем не желающие ссориться с Трампом", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Саммит "коалиции желающих" прошел ранее на этой неделе в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после этого напомнил, что Россия не раз предупреждала о неприемлемости размещения европейских солдат под видом миротворцев на Украине, они будут не гарантиями безопасности, а усилением боевиков киевского режима. Пушков же отмечает, сама идея отправки войск без поддержки США каждый раз не удается, ее обсуждение дает возможность Макрону "красоваться на бесконечных саммитах и изображать из себя ключевую фигуру мировой политики", но при этом серьезные разногласия по этому поводу постепенно превращают планы Макрона и Стармера "в предмет скорее риторики, чем практической политики". Глава МИД России Сергей Лавров ранее в марте подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
https://ria.ru/20250327/pushkov-2007605701.html
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украина, россия, сша, эммануэль макрон, алексей пушков, дональд трамп, евросоюз, европейский совет, нато
Украина, Россия, США, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Евросоюз, Европейский совет, НАТО
Пушков назвал коалицию по Украине не желающей ссориться с Трампом

Пушков: коалиция по Украине является не желающей ссориться с Трампом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал страны из "коалиции желающих", обсуждающие возможную отправку "миротворцев" на Украине, желающими поговорить и "совсем не желающими ссориться" с президентом США Дональдом Трампом.
Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта писала, что британские военные назвали планы их премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Тем временем премьер Италии Джорджа Мелони предупредила, что к предложению Франции и Великобритании о "миротворцах" нужно относиться с осторожностью, так как Россия может воспринять инициативу "скорее как угрозу".
Эммануэль Макрон и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"От них зависит": Пушков раскрыл тайный замысел Парижа и Лондона по Украине
27 марта, 07:48
"Позиция Италии, выраженная ее премьером Мелони, сильно отличается от авантюрных планов Макрона-Стармера и отражает колебания Европы. Не следует считать 30 стран, собравшихся на днях в Париже, "коалицией желающих" послать войска на Украину. Так хотели бы представить дело Макрон, Стармер и (Владимир) Зеленский. Но в большинстве своем это лишь желающие поговорить на эту тему и совсем не желающие ссориться с Трампом", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Саммит "коалиции желающих" прошел ранее на этой неделе в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после этого напомнил, что Россия не раз предупреждала о неприемлемости размещения европейских солдат под видом миротворцев на Украине, они будут не гарантиями безопасности, а усилением боевиков киевского режима.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Пушков прокомментировал слова Макрона об угрозе России для Европы
24 марта, 13:48
Пушков же отмечает, сама идея отправки войск без поддержки США каждый раз не удается, ее обсуждение дает возможность Макрону "красоваться на бесконечных саммитах и изображать из себя ключевую фигуру мировой политики", но при этом серьезные разногласия по этому поводу постепенно превращают планы Макрона и Стармера "в предмет скорее риторики, чем практической политики".
Глава МИД России Сергей Лавров ранее в марте подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Пушков раскрыл цели США в отношении Украины
23 марта, 15:14
 
УкраинаРоссияСШАЭммануэль МакронАлексей ПушковДональд ТрампЕвросоюзЕвропейский советНАТО
 
 
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