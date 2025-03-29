Пушков назвал коалицию по Украине не желающей ссориться с Трампом
Пушков: коалиция по Украине является не желающей ссориться с Трампом
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал страны из "коалиции желающих", обсуждающие возможную отправку "миротворцев" на Украине, желающими поговорить и "совсем не желающими ссориться" с президентом США Дональдом Трампом.
Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта писала, что британские военные назвали планы их премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Тем временем премьер Италии Джорджа Мелони предупредила, что к предложению Франции и Великобритании о "миротворцах" нужно относиться с осторожностью, так как Россия может воспринять инициативу "скорее как угрозу".
"Позиция Италии, выраженная ее премьером Мелони, сильно отличается от авантюрных планов Макрона-Стармера и отражает колебания Европы. Не следует считать 30 стран, собравшихся на днях в Париже, "коалицией желающих" послать войска на Украину. Так хотели бы представить дело Макрон, Стармер и (Владимир) Зеленский. Но в большинстве своем это лишь желающие поговорить на эту тему и совсем не желающие ссориться с Трампом", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Саммит "коалиции желающих" прошел ранее на этой неделе в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после этого напомнил, что Россия не раз предупреждала о неприемлемости размещения европейских солдат под видом миротворцев на Украине, они будут не гарантиями безопасности, а усилением боевиков киевского режима.
Пушков же отмечает, сама идея отправки войск без поддержки США каждый раз не удается, ее обсуждение дает возможность Макрону "красоваться на бесконечных саммитах и изображать из себя ключевую фигуру мировой политики", но при этом серьезные разногласия по этому поводу постепенно превращают планы Макрона и Стармера "в предмет скорее риторики, чем практической политики".
Глава МИД России Сергей Лавров ранее в марте подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Пушков раскрыл цели США в отношении Украины
23 марта, 15:14