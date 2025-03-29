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Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области - РИА Новости, 29.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/prodazha-2008078587.html
Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области
Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области - РИА Новости, 29.03.2025
Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области
Украинцы проводят в интернете аукционы по продаже вещей, похищенных у мирных жителей Курской области, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T06:51:00+03:00
2025-03-29T06:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
дмитрий медведев
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинцы проводят в интернете аукционы по продаже вещей, похищенных у мирных жителей Курской области, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей. В частности, на подобном интернет-аукционе реализовывали украденный алкоголь: водку, бренди. Занимаясь мародерством в Курской области, украинские боевики не брезговали даже такой мелочью, как чехлы для телефонов. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание, а 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250329/spetsoperatsiya-2008075429.html
https://ria.ru/20250329/aisty-2008076591.html
курская область
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суджа
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курская область, россия, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области

Украинцы продают на интернет-аукционах награбленное в Курской области

Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области
Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинцы проводят в интернете аукционы по продаже вещей, похищенных у мирных жителей Курской области, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
В частности, на подобном интернет-аукционе реализовывали украденный алкоголь: водку, бренди.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Бойцы ВС России заняли важный опорник ВСУ в курском приграничье
05:05
Занимаясь мародерством в Курской области, украинские боевики не брезговали даже такой мелочью, как чехлы для телефонов.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание, а 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
Аисты возвращаются в села Суджанского района Курской области, которые были освобождены после их оккупации силами ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В селах под Суджей после освобождения возвращаются аисты
05:52
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаДмитрий МедведевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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