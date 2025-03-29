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Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области
Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области - РИА Новости, 29.03.2025
Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области
Украинцы проводят в интернете аукционы по продаже вещей, похищенных у мирных жителей Курской области, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T06:51:00+03:00
2025-03-29T06:51:00+03:00
2025-03-29T06:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий медведев
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинцы проводят в интернете аукционы по продаже вещей, похищенных у мирных жителей Курской области, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей. В частности, на подобном интернет-аукционе реализовывали украденный алкоголь: водку, бренди. Занимаясь мародерством в Курской области, украинские боевики не брезговали даже такой мелочью, как чехлы для телефонов. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание, а 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250329/spetsoperatsiya-2008075429.html
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курская область, россия, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области
Украинцы продают на интернет-аукционах награбленное в Курской области