https://ria.ru/20250329/pravitelstvo-2008107068.html
Правительство поддержало проект о противодействии терроризму
Правительство поддержало проект о противодействии терроризму - РИА Новости, 29.03.2025
Правительство поддержало проект о противодействии терроризму
Правительство России поддержало законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных преступным путем, с целью... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:31:00+03:00
2025-03-29T12:31:00+03:00
2025-03-29T12:31:00+03:00
россия
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных преступным путем, с целью противодействия терроризму, сообщается на сайте кабмина. Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" был рассмотрен на заседании 27 марта. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - сообщили в кабмине.
https://ria.ru/20250327/moshennichestvo-2007633534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
Правительство поддержало проект о противодействии терроризму
Правительство поддержало проект о блокировке денег, полученных преступным путем