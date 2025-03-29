https://ria.ru/20250329/pravitelstvo-2008107068.html

Правительство поддержало проект о противодействии терроризму

Правительство поддержало проект о противодействии терроризму - РИА Новости, 29.03.2025

Правительство поддержало проект о противодействии терроризму

Правительство России поддержало законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных преступным путем, с целью... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T12:31:00+03:00

2025-03-29T12:31:00+03:00

2025-03-29T12:31:00+03:00

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_335:0:2737:1351_1920x0_80_0_0_17d981ff3e77c0adfefe0ebe6b824064.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных преступным путем, с целью противодействия терроризму, сообщается на сайте кабмина. Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" был рассмотрен на заседании 27 марта. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - сообщили в кабмине.

https://ria.ru/20250327/moshennichestvo-2007633534.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия