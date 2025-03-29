Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 29.03.2025 (обновлено: 20:11 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/pozhar-2008171849.html
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась - РИА Новости, 29.03.2025
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась
Спасатели продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, начавшийся 13 марта, площадь горения сократилась до 700 квадратных метрах, сообщил... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T20:08:00+03:00
2025-03-29T20:11:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008172038_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_24fb7a7d04b58414f7f17e3f18c55108.jpg
КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Спасатели продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, начавшийся 13 марта, площадь горения сократилась до 700 квадратных метрах, сообщил замглавы города Александр Гавриков. "Площадь сократилась до 700 квадратных метров", - написал Гавриков в своем Telegram-канале. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 марта заявил о возгорании мусорного полигона. Площадь возгорания достигала 2,5 тысячи "квадратов", а затем была локализована на 2,1 тысячи квадратных метров и сократилась на этой недели до 800 "квадратов". Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, в ряде населённых пунктов Новороссийска выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе, в том числе угарного газа. По данным прокуратуры Кубани, ООО "Терра-Н" эксплуатирует полигон ТКО с нарушениями федерального законодательства. Ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица уже привлекались к административной ответственности.
https://ria.ru/20250329/pozhar-2008160842.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008172038_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_03c1741ce15d27960f3188b94b9ea389.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коммерческая недвижимость, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске сократился до 700 "квадратов"

© Фото : Гавриков Александр Николаевич/TelegramЛиквидация пожара на мусорном полигоне в Новороссийске
Ликвидация пожара на мусорном полигоне в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Гавриков Александр Николаевич/Telegram
Ликвидация пожара на мусорном полигоне в Новороссийске
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Спасатели продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, начавшийся 13 марта, площадь горения сократилась до 700 квадратных метрах, сообщил замглавы города Александр Гавриков.
«
"Площадь сократилась до 700 квадратных метров", - написал Гавриков в своем Telegram-канале.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 марта заявил о возгорании мусорного полигона. Площадь возгорания достигала 2,5 тысячи "квадратов", а затем была локализована на 2,1 тысячи квадратных метров и сократилась на этой недели до 800 "квадратов". Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, в ряде населённых пунктов Новороссийска выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе, в том числе угарного газа.
По данным прокуратуры Кубани, ООО "Терра-Н" эксплуатирует полигон ТКО с нарушениями федерального законодательства. Ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица уже привлекались к административной ответственности.
Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов Преображенка в Самарской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Самарской области потушили пожар на полигоне ТБО
Вчера, 18:19
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала