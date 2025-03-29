https://ria.ru/20250329/pozhar-2008171849.html

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась - РИА Новости, 29.03.2025

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась

Спасатели продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, начавшийся 13 марта, площадь горения сократилась до 700 квадратных метрах, сообщил... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T20:08:00+03:00

2025-03-29T20:08:00+03:00

2025-03-29T20:11:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Спасатели продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, начавшийся 13 марта, площадь горения сократилась до 700 квадратных метрах, сообщил замглавы города Александр Гавриков. "Площадь сократилась до 700 квадратных метров", - написал Гавриков в своем Telegram-канале. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 марта заявил о возгорании мусорного полигона. Площадь возгорания достигала 2,5 тысячи "квадратов", а затем была локализована на 2,1 тысячи квадратных метров и сократилась на этой недели до 800 "квадратов". Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, в ряде населённых пунктов Новороссийска выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе, в том числе угарного газа. По данным прокуратуры Кубани, ООО "Терра-Н" эксплуатирует полигон ТКО с нарушениями федерального законодательства. Ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица уже привлекались к административной ответственности.

https://ria.ru/20250329/pozhar-2008160842.html

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)