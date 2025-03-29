В Самарской области потушили пожар на полигоне ТБО
В Самарской области ликвидировали возгорание на полигоне ТБО "Преображенка"
© Фото : Александр Шарков/ВКонтактеВозгорание на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка" в Самарской области
Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка" в Самарской области
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САМАРА, 29 мар - РИА Новости. Возгорание было ликвидировано на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка" в Самарской области, сообщило минприроды региона в своем Telegram-канале.
Накануне в областном ГУМЧС России сообщили, что в 17.45 мск получили данные о пожаре на полигоне ТБО в 6 километрах от населенного пункта Преображенка в Волжском районе. В 19.30 мск пожар локализовали на площади 900 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
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"О ситуации на полигоне ТБО "Преображенка". Двадцать восьмого марта в связи со сменой погодных условий произошел выброс свалочного газа, что привело к возгоранию... Возгорание было ликвидировано, остается задымление в связи с наличием ветра и периодическим прорывом свалочного газа", - говорится в сообщении минприроды области.
Регоператор по ТКО "Экология" и подведомственный минприроды "Природоохранный центр" образовали оперативный штаб. Для ликвидации последствий привлечены 11 единиц спецтехники и 14 человек. Сейчас специалисты укрепляют тело полигона грунтом, лаборатория "Природоохранного центра" ведет замеры атмосферного воздуха.
В минприроды региона отметили, что возрастающее выделение газа характерно для текущего сезона из-за увеличения температуры, повышенной влажности и содержания кислорода между слоями отходов и грунта.
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