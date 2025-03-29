https://ria.ru/20250329/pozhar-2008160842.html

В Самарской области потушили пожар на полигоне ТБО

В Самарской области потушили пожар на полигоне ТБО - РИА Новости, 29.03.2025

В Самарской области потушили пожар на полигоне ТБО

Возгорание было ликвидировано на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка" в Самарской области, сообщило минприроды региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T18:19:00+03:00

2025-03-29T18:19:00+03:00

2025-03-29T18:34:00+03:00

происшествия

жкх

самарская область

россия

волжский район

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САМАРА, 29 мар - РИА Новости. Возгорание было ликвидировано на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка" в Самарской области, сообщило минприроды региона в своем Telegram-канале. Накануне в областном ГУМЧС России сообщили, что в 17.45 мск получили данные о пожаре на полигоне ТБО в 6 километрах от населенного пункта Преображенка в Волжском районе. В 19.30 мск пожар локализовали на площади 900 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. "О ситуации на полигоне ТБО "Преображенка". Двадцать восьмого марта в связи со сменой погодных условий произошел выброс свалочного газа, что привело к возгоранию... Возгорание было ликвидировано, остается задымление в связи с наличием ветра и периодическим прорывом свалочного газа", - говорится в сообщении минприроды области. Регоператор по ТКО "Экология" и подведомственный минприроды "Природоохранный центр" образовали оперативный штаб. Для ликвидации последствий привлечены 11 единиц спецтехники и 14 человек. Сейчас специалисты укрепляют тело полигона грунтом, лаборатория "Природоохранного центра" ведет замеры атмосферного воздуха. В минприроды региона отметили, что возрастающее выделение газа характерно для текущего сезона из-за увеличения температуры, повышенной влажности и содержания кислорода между слоями отходов и грунта.

https://ria.ru/20240908/pozhar--1971430619.html

самарская область

россия

волжский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, самарская область, россия, волжский район