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В АТОР назвали главные "магниты" для китайских туристов в Мурманске - РИА Новости, 29.03.2025
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Туризм
 
15:52 29.03.2025 (обновлено: 15:53 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/potok-2008140500.html
В АТОР назвали главные "магниты" для китайских туристов в Мурманске
В АТОР назвали главные "магниты" для китайских туристов в Мурманске - РИА Новости, 29.03.2025
В АТОР назвали главные "магниты" для китайских туристов в Мурманске
Поток китайских туристов в Мурманск с начала года вырос более чем на 10%, главные магниты для них – северное сияние и хаски, рассказала РИА Новости глава... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:52:00+03:00
2025-03-29T15:53:00+03:00
туризм
новости - туризм
мурманск
китай
арктика
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Поток китайских туристов в Мурманск с начала года вырос более чем на 10%, главные магниты для них – северное сияние и хаски, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Турпоток из Китая в Мурманск с начала года более чем на 10% больше", - сказала Ломидзе. Она подчеркнула, что Мурманск для китайских туристов – самый понятный и привлекательный регион в российской Арктике. "Они точно знают, что здесь есть северное сияние, что здесь есть хаски и много снега. Это главные магниты для классических туристов из Поднебесной", - пояснила глава АТОР.
https://ria.ru/20250120/khaynan-1994585829.html
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новости - туризм, мурманск, китай, арктика, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Мурманск, Китай, Арктика, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В АТОР назвали главные "магниты" для китайских туристов в Мурманске

АТОР: китайских туристов в Мурманске привлекают северное сияние и хаски

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкПолярная ночь в Мурманске
Полярная ночь в Мурманске - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Валерий Шустов
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МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Поток китайских туристов в Мурманск с начала года вырос более чем на 10%, главные магниты для них – северное сияние и хаски, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Турпоток из Китая в Мурманск с начала года более чем на 10% больше", - сказала Ломидзе.
Она подчеркнула, что Мурманск для китайских туристов – самый понятный и привлекательный регион в российской Арктике. "Они точно знают, что здесь есть северное сияние, что здесь есть хаски и много снега. Это главные магниты для классических туристов из Поднебесной", - пояснила глава АТОР.
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ТуризмНовости - ТуризмМурманскКитайАрктикаМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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