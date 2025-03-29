https://ria.ru/20250329/potok-2008140500.html

В АТОР назвали главные "магниты" для китайских туристов в Мурманске

В АТОР назвали главные "магниты" для китайских туристов в Мурманске - РИА Новости, 29.03.2025

В АТОР назвали главные "магниты" для китайских туристов в Мурманске

Поток китайских туристов в Мурманск с начала года вырос более чем на 10%, главные магниты для них – северное сияние и хаски, рассказала РИА Новости глава... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:52:00+03:00

2025-03-29T15:52:00+03:00

2025-03-29T15:53:00+03:00

туризм

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арктика

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Поток китайских туристов в Мурманск с начала года вырос более чем на 10%, главные магниты для них – северное сияние и хаски, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Турпоток из Китая в Мурманск с начала года более чем на 10% больше", - сказала Ломидзе. Она подчеркнула, что Мурманск для китайских туристов – самый понятный и привлекательный регион в российской Арктике. "Они точно знают, что здесь есть северное сияние, что здесь есть хаски и много снега. Это главные магниты для классических туристов из Поднебесной", - пояснила глава АТОР.

https://ria.ru/20250120/khaynan-1994585829.html

мурманск

китай

арктика

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Варвара Скокшина

новости - туризм, мурманск, китай, арктика, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)