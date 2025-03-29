https://ria.ru/20250329/plyazh-2008072105.html

Моторным лодкам и парусникам могут запретить приближаться к пляжам

Моторным лодкам и парусникам могут запретить приближаться к пляжам - РИА Новости, 29.03.2025

Моторным лодкам и парусникам могут запретить приближаться к пляжам

Маломерным судам с моторами и парусами могут запретить заход и маневрирование в пределах акваторий всех пляжей и других местах массового отдыха людей на воде в... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T02:57:00+03:00

2025-03-29T02:57:00+03:00

2025-03-29T12:49:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Маломерным судам с моторами и парусами могут запретить заход и маневрирование в пределах акваторий всех пляжей и других местах массового отдыха людей на воде в России, говорится в проекте приказа МЧС РФ, который есть в распоряжении РИА Новости. "При плавании на маломерных судах запрещается: заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей и других мест массового отдыха населения на водных объектах", - говорится в документе. Кроме того, согласно проекту, планируется запретить буксировку маломерными судами различных устройств, а также приближаться на маломерных судах ближе чем на 50 метров к границам заплыва на пляжах. Ранее сообщалось, что федеральный закон "О безопасности людей на водных объектах" начнет действовать в России с сентября этого года. МЧС РФ работало над его проектом с 2022 года и постаралось учесть все требования к ключевым вопросам безопасности в отношении поднадзорных объектов ГИМС МЧС России: маломерных судов, баз-сооружений для их стоянок, пляжей, переправ и наплавных мостов. С сентября текущего года ГИМС будет вести единый реестр для всех маломерных судов: и коммерческих, и не коммерческих. Все плавсредства длиной до 20 метров и общим количеством людей на них до 12 человек являются маломерными. Из них на учет должны быть поставлены те, которые имеют мотор мощностью от 10,8 лошадиных сил, а вес полностью снаряженного судна превышает 200 килограммов. Суда, используемые в коммерческих целях, также перейдут в реестр ГИМС МЧС России. Для этого законом предусмотрен переходный период в 5 лет. По данным министерства, сейчас на учете ГИМС находятся более полутора миллиона маломерных судов. По оценке специалистов, с вступлением в силу нового закона реестр пополнят еще примерно 40 тысяч судов, которые используются в коммерческих целях. Это не потребует увеличения штата инспекторов. Сил и средств для обеспечения безопасности на акваториях у ведомства достаточно.

https://ria.ru/20250219/spam-2000263634.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)