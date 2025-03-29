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В Петербурге мужчина требовал бесплатную шаурму в кафе, угрожая пневматом - РИА Новости, 29.03.2025
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11:34 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/peterburg-2008101290.html
В Петербурге мужчина требовал бесплатную шаурму в кафе, угрожая пневматом
В Петербурге мужчина требовал бесплатную шаурму в кафе, угрожая пневматом - РИА Новости, 29.03.2025
В Петербурге мужчина требовал бесплатную шаурму в кафе, угрожая пневматом
Житель Петродворцового района Санкт-Петербурга, предположительно, требовал бесплатную шаверму в кафе, угрожая сотруднику пневматическим пистолетом, он задержан, РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T11:34:00+03:00
2025-03-29T11:34:00+03:00
происшествия
петродворцовый район
петергоф
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Житель Петродворцового района Санкт-Петербурга, предположительно, требовал бесплатную шаверму в кафе, угрожая сотруднику пневматическим пистолетом, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Петродворцового района поступило сообщение о том, что в павильоне кафе быстрого питания на Чебышёвской улице в Петергофе неизвестный угрожает сотруднику заведения пистолетом и требует бесплатного обслуживания. "По прибытии в адрес полицейские задержали подозреваемого в причастности к инциденту 38-летнего жителя Петергофа, который, предварительно, угрожая пневматическим пистолетом, требовал бесплатную шаверму у сотрудника павильона", – говорится в сообщении. Задержанный доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Пневматический пистолет изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.
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петродворцовый район
петергоф
санкт-петербург
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происшествия, петродворцовый район, петергоф, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Петродворцовый район, Петергоф, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мужчина требовал бесплатную шаурму в кафе, угрожая пневматом

В Петербурге задержали мужчину, угрожая пневматом сотруднику кафе ради шаурмы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Житель Петродворцового района Санкт-Петербурга, предположительно, требовал бесплатную шаверму в кафе, угрожая сотруднику пневматическим пистолетом, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Петродворцового района поступило сообщение о том, что в павильоне кафе быстрого питания на Чебышёвской улице в Петергофе неизвестный угрожает сотруднику заведения пистолетом и требует бесплатного обслуживания.
«
"По прибытии в адрес полицейские задержали подозреваемого в причастности к инциденту 38-летнего жителя Петергофа, который, предварительно, угрожая пневматическим пистолетом, требовал бесплатную шаверму у сотрудника павильона", – говорится в сообщении.
Задержанный доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Пневматический пистолет изъят.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.
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ПроисшествияПетродворцовый районПетергофСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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