https://ria.ru/20250329/peterburg-2008101290.html

В Петербурге мужчина требовал бесплатную шаурму в кафе, угрожая пневматом

В Петербурге мужчина требовал бесплатную шаурму в кафе, угрожая пневматом - РИА Новости, 29.03.2025

В Петербурге мужчина требовал бесплатную шаурму в кафе, угрожая пневматом

Житель Петродворцового района Санкт-Петербурга, предположительно, требовал бесплатную шаверму в кафе, угрожая сотруднику пневматическим пистолетом, он задержан, РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T11:34:00+03:00

2025-03-29T11:34:00+03:00

2025-03-29T11:34:00+03:00

происшествия

петродворцовый район

петергоф

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Житель Петродворцового района Санкт-Петербурга, предположительно, требовал бесплатную шаверму в кафе, угрожая сотруднику пневматическим пистолетом, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Петродворцового района поступило сообщение о том, что в павильоне кафе быстрого питания на Чебышёвской улице в Петергофе неизвестный угрожает сотруднику заведения пистолетом и требует бесплатного обслуживания. "По прибытии в адрес полицейские задержали подозреваемого в причастности к инциденту 38-летнего жителя Петергофа, который, предварительно, угрожая пневматическим пистолетом, требовал бесплатную шаверму у сотрудника павильона", – говорится в сообщении. Задержанный доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Пневматический пистолет изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20250313/vystrel-2004727261.html

петродворцовый район

петергоф

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, петродворцовый район, петергоф, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)