https://ria.ru/20250329/peterburg-2008101290.html
В Петербурге мужчина требовал бесплатную шаурму в кафе, угрожая пневматом
В Петербурге мужчина требовал бесплатную шаурму в кафе, угрожая пневматом - РИА Новости, 29.03.2025
В Петербурге мужчина требовал бесплатную шаурму в кафе, угрожая пневматом
Житель Петродворцового района Санкт-Петербурга, предположительно, требовал бесплатную шаверму в кафе, угрожая сотруднику пневматическим пистолетом, он задержан, РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T11:34:00+03:00
2025-03-29T11:34:00+03:00
2025-03-29T11:34:00+03:00
происшествия
петродворцовый район
петергоф
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Житель Петродворцового района Санкт-Петербурга, предположительно, требовал бесплатную шаверму в кафе, угрожая сотруднику пневматическим пистолетом, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Петродворцового района поступило сообщение о том, что в павильоне кафе быстрого питания на Чебышёвской улице в Петергофе неизвестный угрожает сотруднику заведения пистолетом и требует бесплатного обслуживания. "По прибытии в адрес полицейские задержали подозреваемого в причастности к инциденту 38-летнего жителя Петергофа, который, предварительно, угрожая пневматическим пистолетом, требовал бесплатную шаверму у сотрудника павильона", – говорится в сообщении. Задержанный доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Пневматический пистолет изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20250313/vystrel-2004727261.html
петродворцовый район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петродворцовый район, петергоф, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Петродворцовый район, Петергоф, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мужчина требовал бесплатную шаурму в кафе, угрожая пневматом
В Петербурге задержали мужчину, угрожая пневматом сотруднику кафе ради шаурмы