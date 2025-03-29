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Пентагон реструктурирует гражданский персонал - РИА Новости, 29.03.2025
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20:17 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/pentagon-2008172696.html
Пентагон реструктурирует гражданский персонал
Пентагон реструктурирует гражданский персонал - РИА Новости, 29.03.2025
Пентагон реструктурирует гражданский персонал
Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил реструктурировать гражданский персонал ведомства, чтобы сократить количество штатных должностей. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T20:17:00+03:00
2025-03-29T20:17:00+03:00
в мире
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил реструктурировать гражданский персонал ведомства, чтобы сократить количество штатных должностей. Как сообщает военное ведомство, Хегсет подписал меморандум о пересмотре численности гражданского персонала и его реструктуризации. "Министерство обороны стремится сократить дублирующие функции и отказаться от чрезмерной бюрократии через честный анализ занятости", - говорится в сообщении. Пентагон будет искать возможности автоматизации, а конечным результатом работы станет сокращение числа штатных гражданских должностей, сообщает ведомство. Гражданским служащим, имеющим на это право, будет предложен добровольный досрочный выход на пенсию, говорится в сообщении. В Пентагоне порядка 900 тысяч гражданских служащих. Структура вооруженных сил должна прийти к такому состоянию, когда она "содержательна, поджара и готова побеждать (lean, mean and prepared to win)", говорится в меморандуме.
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в мире, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Пентагон реструктурирует гражданский персонал

Шеф Пентагона поручил реструктурировать гражданский персонал для сокращений

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : David B. Gleason
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил реструктурировать гражданский персонал ведомства, чтобы сократить количество штатных должностей.
Как сообщает военное ведомство, Хегсет подписал меморандум о пересмотре численности гражданского персонала и его реструктуризации.
«
"Министерство обороны стремится сократить дублирующие функции и отказаться от чрезмерной бюрократии через честный анализ занятости", - говорится в сообщении.
Пентагон будет искать возможности автоматизации, а конечным результатом работы станет сокращение числа штатных гражданских должностей, сообщает ведомство. Гражданским служащим, имеющим на это право, будет предложен добровольный досрочный выход на пенсию, говорится в сообщении. В Пентагоне порядка 900 тысяч гражданских служащих.
Структура вооруженных сил должна прийти к такому состоянию, когда она "содержательна, поджара и готова побеждать (lean, mean and prepared to win)", говорится в меморандуме.
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