https://ria.ru/20250329/pentagon-2008172696.html
Пентагон реструктурирует гражданский персонал
Пентагон реструктурирует гражданский персонал - РИА Новости, 29.03.2025
Пентагон реструктурирует гражданский персонал
Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил реструктурировать гражданский персонал ведомства, чтобы сократить количество штатных должностей. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T20:17:00+03:00
2025-03-29T20:17:00+03:00
2025-03-29T20:17:00+03:00
в мире
пит хегсет
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил реструктурировать гражданский персонал ведомства, чтобы сократить количество штатных должностей. Как сообщает военное ведомство, Хегсет подписал меморандум о пересмотре численности гражданского персонала и его реструктуризации. "Министерство обороны стремится сократить дублирующие функции и отказаться от чрезмерной бюрократии через честный анализ занятости", - говорится в сообщении. Пентагон будет искать возможности автоматизации, а конечным результатом работы станет сокращение числа штатных гражданских должностей, сообщает ведомство. Гражданским служащим, имеющим на это право, будет предложен добровольный досрочный выход на пенсию, говорится в сообщении. В Пентагоне порядка 900 тысяч гражданских служащих. Структура вооруженных сил должна прийти к такому состоянию, когда она "содержательна, поджара и готова побеждать (lean, mean and prepared to win)", говорится в меморандуме.
https://ria.ru/20250313/pentagon-2004804201.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Пентагон реструктурирует гражданский персонал
Шеф Пентагона поручил реструктурировать гражданский персонал для сокращений