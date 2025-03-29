https://ria.ru/20250329/pasport-2008134945.html

В МВД рассказали, что делать при потере паспорта за границей

В МВД рассказали, что делать при потере паспорта за границей - РИА Новости, 29.03.2025

В МВД рассказали, что делать при потере паспорта за границей

При утере за границей паспорта гражданину нужно обратиться в дипломатическое представительство РФ, чтобы документ признали недействительным и им не... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:02:00+03:00

2025-03-29T15:02:00+03:00

2025-03-29T15:02:00+03:00

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. При утере за границей паспорта гражданину нужно обратиться в дипломатическое представительство РФ, чтобы документ признали недействительным и им не воспользовались мошенники, сообщили в главном управления по вопросам миграции МВД России. "Российские граждане находятся под защитой и покровительством Российской Федерации даже за ее пределами. Для того, чтобы утраченным паспортом не смогли воспользоваться злоумышленники, гражданин должен незамедлительно заявить о его утрате в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в стране нахождения", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, заграничный паспорт будет отмечен МВД РФ как недействительный в связи с утратой со дня поступления соответствующего сообщения из МИД России. "Для возвращения в Россию Вам будет выдано свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию", - уточнили в ведомстве. После возвращения гражданину стоит обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД РФ и подать заявление об утрате, а также восстановлении паспорта.

https://ria.ru/20250218/pasport-1784713460.html

https://ria.ru/20241120/mvd-1984731313.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия