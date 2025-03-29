В МВД рассказали, что делать при потере паспорта за границей
МВД: при утере за границей паспорта нужно обратиться в диппредставительство
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкТабличка посольства Российской Федерации в Берлине
Табличка посольства Российской Федерации в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. При утере за границей паспорта гражданину нужно обратиться в дипломатическое представительство РФ, чтобы документ признали недействительным и им не воспользовались мошенники, сообщили в главном управления по вопросам миграции МВД России.
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"Российские граждане находятся под защитой и покровительством Российской Федерации даже за ее пределами. Для того, чтобы утраченным паспортом не смогли воспользоваться злоумышленники, гражданин должен незамедлительно заявить о его утрате в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в стране нахождения", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, заграничный паспорт будет отмечен МВД РФ как недействительный в связи с утратой со дня поступления соответствующего сообщения из МИД России.
"Для возвращения в Россию Вам будет выдано свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию", - уточнили в ведомстве.
После возвращения гражданину стоит обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД РФ и подать заявление об утрате, а также восстановлении паспорта.
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