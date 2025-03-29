https://ria.ru/20250329/panteleymonovka-2008107448.html
ВС России освободили Пантелеймоновку в ДНР
ВС России освободили Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 29.03.2025
ВС России освободили Пантелеймоновку в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Пантелеймоновка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:34:00+03:00
2025-03-29T12:34:00+03:00
2025-03-29T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Пантелеймоновка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили Пантелеймоновку в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Пантелеймоновки в ДНР