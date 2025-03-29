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Панама исключила из своего реестра 107 попавших под санкции судов - РИА Новости, 29.03.2025
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04:30 29.03.2025 (обновлено: 04:32 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/panama-2008074557.html
Панама исключила из своего реестра 107 попавших под санкции судов
Панама исключила из своего реестра 107 попавших под санкции судов - РИА Новости, 29.03.2025
Панама исключила из своего реестра 107 попавших под санкции судов
Панамская морская администрация объявила об исключении из национального судового реестра 107 судов, которые находятся под международными санкциями, еще 18 судов РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T04:30:00+03:00
2025-03-29T04:32:00+03:00
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МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Панамская морская администрация объявила об исключении из национального судового реестра 107 судов, которые находятся под международными санкциями, еще 18 судов находятся в процессе отзыва флага. "Управление морского судоходства Панамы (AMP) отменило в общей сложности 107 регистраций судов под флагом Панамы, включенных в международные санкционные списки, еще 18 находятся в процессе отмены. Данная мера принимается в соответствии с указом президента, который уполномочивает AMP автоматически аннулировать регистрацию судов, а также лиц и зарегистрированных владельцев, которые фигурируют в международных санкционных списках", – говорится в официальном заявлении на сайте морского регулятора. Поясняется, что суда, исключенные из панамского реестра, были зарегистрированы или находились в предупреждающих списках OFAC, Европейского союза и Великобритании. Реестр судов Панамы является крупнейшим в мире и включает 8816 единиц. Чтобы предотвратить попадание в него судов "с высоким уровнем риска", регулятор усилил анализ данных перед регистрацией, который теперь включает не только технические критерии судна, но и "историю его собственника и оператора".
https://ria.ru/20250302/panama-2002577901.html
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в мире, панама, великобритания
В мире, Панама, Великобритания
Панама исключила из своего реестра 107 попавших под санкции судов

Панама исключила из реестра 107 попавших под санкции судов, еще 18 отзовут флаг

© Flickr / supersonicstickmanФлаг Панамы
Флаг Панамы - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Flickr / supersonicstickman
Флаг Панамы. Архивное фото
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МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Панамская морская администрация объявила об исключении из национального судового реестра 107 судов, которые находятся под международными санкциями, еще 18 судов находятся в процессе отзыва флага.
"Управление морского судоходства Панамы (AMP) отменило в общей сложности 107 регистраций судов под флагом Панамы, включенных в международные санкционные списки, еще 18 находятся в процессе отмены. Данная мера принимается в соответствии с указом президента, который уполномочивает AMP автоматически аннулировать регистрацию судов, а также лиц и зарегистрированных владельцев, которые фигурируют в международных санкционных списках", – говорится в официальном заявлении на сайте морского регулятора.
Поясняется, что суда, исключенные из панамского реестра, были зарегистрированы или находились в предупреждающих списках OFAC, Европейского союза и Великобритании.
Реестр судов Панамы является крупнейшим в мире и включает 8816 единиц. Чтобы предотвратить попадание в него судов "с высоким уровнем риска", регулятор усилил анализ данных перед регистрацией, который теперь включает не только технические критерии судна, но и "историю его собственника и оператора".
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