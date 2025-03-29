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При ударе в районе Днепропетровска ликвидированы несколько офицеров НАТО
При ударе в районе Днепропетровска ликвидированы несколько офицеров НАТО - РИА Новости, 29.03.2025
При ударе в районе Днепропетровска ликвидированы несколько офицеров НАТО
По меньшей мере десять иностранных офицеров НАТО ликвидированы в результате удара в районе Днепропетровска на Украине, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T09:31:00+03:00
2025-03-29T09:31:00+03:00
2025-03-29T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. По меньшей мере десять иностранных офицеров НАТО ликвидированы в результате удара в районе Днепропетровска на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Есть попадание в фешенебельный ресторан Bartolomeo (расположен в Днепропетровске - ред.) на берегу, на территории которого расположены деревянные домики. По данным сопротивления, там останавливались "очень непростые" жильцы... Погибших – более тридцати, количество и гражданство раненых уточняем. Предварительно – около десятка иностранцев", - сказал собеседник агентства.По его словам, удар произошел во время празднования с участием иностранных офицеров НАТО, а также представителей СБУ и главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
https://ria.ru/20250329/plan-2008088432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровск, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, НАТО, Украина
При ударе в районе Днепропетровска ликвидированы несколько офицеров НАТО
При ударе в районе Днепропетровска ликвидированы десять офицеров НАТО