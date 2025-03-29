https://ria.ru/20250329/ofitsery-2008087351.html

При ударе в районе Днепропетровска ликвидированы несколько офицеров НАТО

При ударе в районе Днепропетровска ликвидированы несколько офицеров НАТО - РИА Новости, 29.03.2025

При ударе в районе Днепропетровска ликвидированы несколько офицеров НАТО

По меньшей мере десять иностранных офицеров НАТО ликвидированы в результате удара в районе Днепропетровска на Украине, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T09:31:00+03:00

2025-03-29T09:31:00+03:00

2025-03-29T09:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровск

нато

украина

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. По меньшей мере десять иностранных офицеров НАТО ликвидированы в результате удара в районе Днепропетровска на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Есть попадание в фешенебельный ресторан Bartolomeo (расположен в Днепропетровске - ред.) на берегу, на территории которого расположены деревянные домики. По данным сопротивления, там останавливались "очень непростые" жильцы... Погибших – более тридцати, количество и гражданство раненых уточняем. Предварительно – около десятка иностранцев", - сказал собеседник агентства.По его словам, удар произошел во время празднования с участием иностранных офицеров НАТО, а также представителей СБУ и главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

https://ria.ru/20250329/plan-2008088432.html

днепропетровск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепропетровск, нато, украина