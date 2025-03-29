https://ria.ru/20250329/ns-2008152218.html

В Британии рассказали, кто мешает завершению конфликта на Украине

В Британии рассказали, кто мешает завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 29.03.2025

В Британии рассказали, кто мешает завершению конфликта на Украине

Нежелание Владимира Зеленского отказаться от утраченных территорий мешает завершению боевых действий, пишет британское издание New Statesman. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T17:01:00+03:00

2025-03-29T17:01:00+03:00

2025-03-29T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Нежелание Владимира Зеленского отказаться от утраченных территорий мешает завершению боевых действий, пишет британское издание New Statesman."Для Трампа самым большим препятствием на пути к миру на Украине является отказ Зеленского пойти на территориальные уступки, которые удовлетворят Путина", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что исход последних переговоров был благоприятным для России из-за выработанных соглашений.В четверг Spectator писал, что Украина становится неудачником в мирном процессе по завершению конфликта.Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. А его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.Переговоры экспертных групп России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии. Москву на них представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008111220.html

https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html

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