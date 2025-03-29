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В Британии рассказали, кто мешает завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 29.03.2025
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17:01 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/ns-2008152218.html
В Британии рассказали, кто мешает завершению конфликта на Украине
В Британии рассказали, кто мешает завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 29.03.2025
В Британии рассказали, кто мешает завершению конфликта на Украине
Нежелание Владимира Зеленского отказаться от утраченных территорий мешает завершению боевых действий, пишет британское издание New Statesman. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:01:00+03:00
2025-03-29T17:01:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
spectator
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Нежелание Владимира Зеленского отказаться от утраченных территорий мешает завершению боевых действий, пишет британское издание New Statesman."Для Трампа самым большим препятствием на пути к миру на Украине является отказ Зеленского пойти на территориальные уступки, которые удовлетворят Путина", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что исход последних переговоров был благоприятным для России из-за выработанных соглашений.В четверг Spectator писал, что Украина становится неудачником в мирном процессе по завершению конфликта.Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. А его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.Переговоры экспертных групп России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии. Москву на них представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008111220.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, spectator, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россельхозбанк, стив уиткофф
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Spectator, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россельхозбанк, Стив Уиткофф
В Британии рассказали, кто мешает завершению конфликта на Украине

NS: отказ Зеленского от территориальных уступок мешает завершению конфликта

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСгоревшая украинская военная техника
Сгоревшая украинская военная техника - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сгоревшая украинская военная техника. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Нежелание Владимира Зеленского отказаться от утраченных территорий мешает завершению боевых действий, пишет британское издание New Statesman.
«
"Для Трампа самым большим препятствием на пути к миру на Украине является отказ Зеленского пойти на территориальные уступки, которые удовлетворят Путина", — говорится в материале.
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Обозреватель также указал, что исход последних переговоров был благоприятным для России из-за выработанных соглашений.
В четверг Spectator писал, что Украина становится неудачником в мирном процессе по завершению конфликта.
Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. А его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.
Переговоры экспертных групп России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии. Москву на них представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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"В одни ворота". На Украине подвели мрачный итог переговоров с США
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В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийSpectatorФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссельхозбанкСтив Уиткофф
 
 
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