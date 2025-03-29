https://ria.ru/20250329/naemnik-2008180323.html
В зоне СВО ликвидировали итальянского наемника ВСУ
В зоне СВО ликвидировали итальянского наемника ВСУ - РИА Новости, 29.03.2025
В зоне СВО ликвидировали итальянского наемника ВСУ
Итальянский наемник ВСУ ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T22:05:00+03:00
2025-03-29T22:05:00+03:00
2025-03-29T22:05:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Итальянский наемник ВСУ ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В зоне СВО, согласно подтвержденной информации, ликвидирован очередной наемник ВСУ. На этом раз итальянский нацист Юрий Превитали родом из Бергамо", - сказал Рогов. По его словам, Превитали в качестве штурмовика не менее двух лет воевал за ВСУ в составе нацистского подразделения "Карпатская Сич". Его позывной был "Мега". Ранее в субботу координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об увеличении на Украине контингента иностранных военных, включая группы из Германии, Северной Европы и Латинской Америки. При этом, по его словам, неожиданно сократилось число поляков и румын.
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в мире, россия, украина, германия, владимир рогов, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Рогов, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В зоне СВО ликвидировали итальянского наемника ВСУ
Рогов: ликвидирован воевавший в нацистском подразделении итальянский наемник ВСУ