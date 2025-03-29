https://ria.ru/20250329/naemnik-2008180323.html

В зоне СВО ликвидировали итальянского наемника ВСУ

В зоне СВО ликвидировали итальянского наемника ВСУ - РИА Новости, 29.03.2025

В зоне СВО ликвидировали итальянского наемника ВСУ

Итальянский наемник ВСУ ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T22:05:00+03:00

2025-03-29T22:05:00+03:00

2025-03-29T22:05:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Итальянский наемник ВСУ ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В зоне СВО, согласно подтвержденной информации, ликвидирован очередной наемник ВСУ. На этом раз итальянский нацист Юрий Превитали родом из Бергамо", - сказал Рогов. По его словам, Превитали в качестве штурмовика не менее двух лет воевал за ВСУ в составе нацистского подразделения "Карпатская Сич". Его позывной был "Мега". Ранее в субботу координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об увеличении на Украине контингента иностранных военных, включая группы из Германии, Северной Европы и Латинской Америки. При этом, по его словам, неожиданно сократилось число поляков и румын.

https://ria.ru/20241125/ukraina-1985513986.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, германия, владимир рогов, сергей лебедев, вооруженные силы украины