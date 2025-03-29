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Российские спасатели организуют круглосуточную работу в Мьянме - РИА Новости, 29.03.2025
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17:47 29.03.2025 (обновлено: 18:14 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/myanma-2008158304.html
Российские спасатели организуют круглосуточную работу в Мьянме
Российские спасатели организуют круглосуточную работу в Мьянме - РИА Новости, 29.03.2025
Российские спасатели организуют круглосуточную работу в Мьянме
Российские спасатели планируют организовать круглосуточную работу в Мьянме, где произошло землетрясение, приступают в субботу, сообщил руководитель сводного... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:47:00+03:00
2025-03-29T18:14:00+03:00
мьянма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение в мьянме и таиланде
в мире
таиланд
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские спасатели планируют организовать круглосуточную работу в Мьянме, где произошло землетрясение, приступают в субботу, сообщил руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов.Ранее в ведомстве сообщили, что два самолёта МЧС России со 120 спасателями прибыли в Мьянму в субботу для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения."Мы планируем работу организовать круглосуточно, в три смены, приступим сегодня", - приводит слова Воронцова пресс-служба МЧС РФ.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644 человек, 3408 пострадали.
https://ria.ru/20250329/myanma-2008108959.html
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007903372.html
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мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде, в мире, таиланд
Мьянма, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде, В мире, Таиланд
Российские спасатели организуют круглосуточную работу в Мьянме

Спасатели МЧС России организуют круглосуточную работу в Мьянме

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Мьянме
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские спасатели планируют организовать круглосуточную работу в Мьянме, где произошло землетрясение, приступают в субботу, сообщил руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов.
Ранее в ведомстве сообщили, что два самолёта МЧС России со 120 спасателями прибыли в Мьянму в субботу для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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"Мы планируем работу организовать круглосуточно, в три смены, приступим сегодня", - приводит слова Воронцова пресс-служба МЧС РФ.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644 человек, 3408 пострадали.
Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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МьянмаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Землетрясение в Мьянме и ТаиландеВ миреТаиланд
 
 
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