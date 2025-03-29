https://ria.ru/20250329/myanma-2008158304.html
Российские спасатели организуют круглосуточную работу в Мьянме
Российские спасатели организуют круглосуточную работу в Мьянме - РИА Новости, 29.03.2025
Российские спасатели организуют круглосуточную работу в Мьянме
Российские спасатели планируют организовать круглосуточную работу в Мьянме, где произошло землетрясение, приступают в субботу, сообщил руководитель сводного... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:47:00+03:00
2025-03-29T17:47:00+03:00
2025-03-29T18:14:00+03:00
мьянма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение в мьянме и таиланде
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские спасатели планируют организовать круглосуточную работу в Мьянме, где произошло землетрясение, приступают в субботу, сообщил руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов.Ранее в ведомстве сообщили, что два самолёта МЧС России со 120 спасателями прибыли в Мьянму в субботу для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения."Мы планируем работу организовать круглосуточно, в три смены, приступим сегодня", - приводит слова Воронцова пресс-служба МЧС РФ.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644 человек, 3408 пострадали.
https://ria.ru/20250329/myanma-2008108959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде, в мире, таиланд
Мьянма, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде, В мире, Таиланд
Российские спасатели организуют круглосуточную работу в Мьянме
Спасатели МЧС России организуют круглосуточную работу в Мьянме