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В Мьянме произошло повторное землетрясение - РИА Новости, 29.03.2025
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12:45 29.03.2025 (обновлено: 13:56 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/myanma-2008108959.html
В Мьянме произошло повторное землетрясение
В Мьянме произошло повторное землетрясение - РИА Новости, 29.03.2025
В Мьянме произошло повторное землетрясение
В 19 километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:45:00+03:00
2025-03-29T13:56:00+03:00
мьянма
нейпьидо
в мире
землетрясение
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В 19 километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Толчок произошел на глубине десяти километров. Его зафиксировали в 15:50 по местному времени (12:20 мск). В Нейпьидо проживают около миллиона человек.Ситуация в Мьянме и ТаиландеЗемлетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.Согласно последним данным, число погибших в Мьянме выросло до 1002, пострадали 2376 человек. Посольство России в стране заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.Россия и Китай направили в Мьянму спасателей, врачей и специализированное оборудование для поисково-спасательных операций для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших от землетрясения.Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло десяти человек, 117 считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших среди россиян нет.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
Последствия землетрясения в Мьянме
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на мьянманские СМИ.
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В столице Мьянмы для поиска людей используют крупную спецтехнику
В столице Мьянмы Нейпьидо нет интернета и электричества, для поиска людей используют крупную спецтехнику, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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мьянма, нейпьидо, в мире, землетрясение, землетрясение в мьянме и таиланде
Мьянма, Нейпьидо, В мире, Землетрясение, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
В Мьянме произошло повторное землетрясение

В Мьянме произошло повторное землетрясение магнитудой 5,2 рядом со столицей

© AP Photo / Aung Shine OoПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Aung Shine Oo
Последствия землетрясения в Мьянме
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В 19 километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчок произошел на глубине десяти километров. Его зафиксировали в 15:50 по местному времени (12:20 мск).
В Нейпьидо проживают около миллиона человек.

Ситуация в Мьянме и Таиланде

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.
Согласно последним данным, число погибших в Мьянме выросло до 1002, пострадали 2376 человек. Посольство России в стране заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.
Россия и Китай направили в Мьянму спасателей, врачей и специализированное оборудование для поисково-спасательных операций для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших от землетрясения.
Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло десяти человек, 117 считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших среди россиян нет.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
МьянмаНейпьидоВ миреЗемлетрясениеЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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