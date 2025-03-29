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В Мьянме произошло повторное землетрясение

В Мьянме произошло повторное землетрясение - РИА Новости, 29.03.2025

В Мьянме произошло повторное землетрясение

В 19 километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T12:45:00+03:00

2025-03-29T12:45:00+03:00

2025-03-29T13:56:00+03:00

мьянма

нейпьидо

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землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В 19 километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Толчок произошел на глубине десяти километров. Его зафиксировали в 15:50 по местному времени (12:20 мск). В Нейпьидо проживают около миллиона человек.Ситуация в Мьянме и ТаиландеЗемлетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.Согласно последним данным, число погибших в Мьянме выросло до 1002, пострадали 2376 человек. Посольство России в стране заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.Россия и Китай направили в Мьянму спасателей, врачей и специализированное оборудование для поисково-спасательных операций для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших от землетрясения.Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло десяти человек, 117 считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших среди россиян нет.

мьянма

нейпьидо

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия землетрясения в Мьянме Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на мьянманские СМИ. 2025-03-29T12:45 true PT1M22S

В столице Мьянмы для поиска людей используют крупную спецтехнику В столице Мьянмы Нейпьидо нет интернета и электричества, для поиска людей используют крупную спецтехнику, передает корреспондент РИА Новости. 2025-03-29T12:45 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

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