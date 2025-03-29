https://ria.ru/20250329/moskva-2008427962.html

В Москве ввели в эксплуатацию 3,3 километра коммуникационных коллекторов

В Москве ввели в эксплуатацию 3,3 километра коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 31.03.2025

В Москве ввели в эксплуатацию 3,3 километра коммуникационных коллекторов

Более трех километров коммуникационных коллекторов ввели в эксплуатацию в Москве в 2024 году, новые участки стали частью одной из крупнейших в мире подземных... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-29T15:31:00+03:00

2025-03-29T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более трех километров коммуникационных коллекторов ввели в эксплуатацию в Москве в 2024 году, новые участки стали частью одной из крупнейших в мире подземных инженерных систем, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году в столице ввели в эксплуатацию 3,3 километра инженерных коммуникационных коллекторов. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Новые участки стали частью одной из крупнейших в мире подземных инженерных систем, общая протяженность которой теперь составляет 819 километров. С 2010 года сеть увеличилась на 295 километров, что позволило значительно повысить надежность инфраструктуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что самый протяженный из недавно завершенных объектов находится на западе Москвы - в районах Раменки и Очаково-Матвеевское.

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