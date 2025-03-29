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В Москве ввели в эксплуатацию 3,3 километра коммуникационных коллекторов
В Москве ввели в эксплуатацию 3,3 километра коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 31.03.2025
В Москве ввели в эксплуатацию 3,3 километра коммуникационных коллекторов
Более трех километров коммуникационных коллекторов ввели в эксплуатацию в Москве в 2024 году, новые участки стали частью одной из крупнейших в мире подземных... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-29T15:31:00+03:00
2025-03-29T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более трех километров коммуникационных коллекторов ввели в эксплуатацию в Москве в 2024 году, новые участки стали частью одной из крупнейших в мире подземных инженерных систем, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году в столице ввели в эксплуатацию 3,3 километра инженерных коммуникационных коллекторов. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Новые участки стали частью одной из крупнейших в мире подземных инженерных систем, общая протяженность которой теперь составляет 819 километров. С 2010 года сеть увеличилась на 295 километров, что позволило значительно повысить надежность инфраструктуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что самый протяженный из недавно завершенных объектов находится на западе Москвы - в районах Раменки и Очаково-Матвеевское.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве ввели в эксплуатацию 3,3 километра коммуникационных коллекторов
В Москве ввели в эксплуатацию более трех километров коммуникационных коллекторов