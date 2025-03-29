https://ria.ru/20250329/moskva-2008143661.html

В Москве загорелся легковой автомобиль

В Москве загорелся легковой автомобиль - РИА Новости, 29.03.2025

В Москве загорелся легковой автомобиль

Возгорание легкового автомобиля произошло на первой Курьяновской улице в районе дома 53а в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T16:14:00+03:00

2025-03-29T16:14:00+03:00

2025-03-29T16:22:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Возгорание легкового автомобиля произошло на первой Курьяновской улице в районе дома 53а в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный дептранс. "На 1-й Курьяновской улице (в районе дома 53а) произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2,8 километра", - говорится в своем Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20241020/pozhar-1978990584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, авто