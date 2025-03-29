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В Москве загорелся легковой автомобиль - РИА Новости, 29.03.2025
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16:14 29.03.2025 (обновлено: 16:22 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/moskva-2008143661.html
В Москве загорелся легковой автомобиль
В Москве загорелся легковой автомобиль - РИА Новости, 29.03.2025
В Москве загорелся легковой автомобиль
Возгорание легкового автомобиля произошло на первой Курьяновской улице в районе дома 53а в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:14:00+03:00
2025-03-29T16:22:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Возгорание легкового автомобиля произошло на первой Курьяновской улице в районе дома 53а в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный дептранс. "На 1-й Курьяновской улице (в районе дома 53а) произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2,8 километра", - говорится в своем Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
В Москве загорелся легковой автомобиль

На первой Курьяновской улице в Москве загорелся легковой автомобиль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России на одной из улиц Москвы
Автомобиль МВД России на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль МВД России на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Возгорание легкового автомобиля произошло на первой Курьяновской улице в районе дома 53а в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный дептранс.
«
"На 1-й Курьяновской улице (в районе дома 53а) произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2,8 километра", - говорится в своем Telegram-канале ведомства.
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