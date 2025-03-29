https://ria.ru/20250329/moskva-2008143661.html
В Москве загорелся легковой автомобиль
В Москве загорелся легковой автомобиль - РИА Новости, 29.03.2025
В Москве загорелся легковой автомобиль
Возгорание легкового автомобиля произошло на первой Курьяновской улице в районе дома 53а в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:14:00+03:00
2025-03-29T16:14:00+03:00
2025-03-29T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Возгорание легкового автомобиля произошло на первой Курьяновской улице в районе дома 53а в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный дептранс. "На 1-й Курьяновской улице (в районе дома 53а) произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2,8 километра", - говорится в своем Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
В Москве загорелся легковой автомобиль
На первой Курьяновской улице в Москве загорелся легковой автомобиль