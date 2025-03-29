https://ria.ru/20250329/moskva-2008129614.html
В Москве началась вторая масштабная промывка дорог с шампунем
В Москве началась вторая масштабная промывка дорог с шампунем - РИА Новости, 29.03.2025
В Москве началась вторая масштабная промывка дорог с шампунем
Специалисты приступили ко второй масштабной промывке дорог и тротуаров с шампунем в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:23:00+03:00
2025-03-29T14:23:00+03:00
2025-03-29T14:23:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Специалисты приступили ко второй масштабной промывке дорог и тротуаров с шампунем в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В пятницу прошла первая промывка дорог и тротуаров после зимы, сегодня проводим вторую. Мероприятия начались в 12.00 по всему городу, тщательно очистим с помощью концентрированного моющего средства все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории. После промывки со специальным средством обязательно проведем обычную мойку водой. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Специалисты традиционно весной и осенью промывают дороги специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. "Средством совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20250315/moskva-2005188153.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве началась вторая масштабная промывка дорог с шампунем
В Москве началась вторая масштабная промывка дорог и тротуаров с шампунем
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Специалисты приступили ко второй масштабной промывке дорог и тротуаров с шампунем в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В пятницу прошла первая промывка дорог и тротуаров после зимы, сегодня проводим вторую. Мероприятия начались в 12.00 по всему городу, тщательно очистим с помощью концентрированного моющего средства все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории. После промывки со специальным средством обязательно проведем обычную мойку водой. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - приводятся слова Бирюкова
в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Специалисты традиционно весной и осенью промывают дороги специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.
"Средством совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - пояснили в ведомстве.