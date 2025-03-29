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На Садовом кольце в Москве промоют почти 200 фасадов зданий - РИА Новости, 29.03.2025
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13:18 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/moskva-2008113665.html
На Садовом кольце в Москве промоют почти 200 фасадов зданий
На Садовом кольце в Москве промоют почти 200 фасадов зданий - РИА Новости, 29.03.2025
На Садовом кольце в Москве промоют почти 200 фасадов зданий
Специалисты промоют в субботу почти 200 фасадов зданий на Садовом кольце в Москве, в работах задействуют 520 рабочих и альпинистов, сообщает комплекс городского РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T13:18:00+03:00
2025-03-29T13:18:00+03:00
городское хозяйство москвы
садовое кольцо (москва)
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Специалисты промоют в субботу почти 200 фасадов зданий на Садовом кольце в Москве, в работах задействуют 520 рабочих и альпинистов, сообщает комплекс городского хозяйства. "Почти 200 фасадов зданий промоем сегодня на Садовом кольце… В работах задействованы 185 единиц техники, в том числе 130 автовышек, и 520 рабочих и альпинистов", - говорится в Telegram-канале комплекса. Для очистки фасадов применяют специальные моющие средства, они безопасны для людей и окружающей среды. "С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов на внутренней стороне Садового кольца", – сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в тексте. Время на промывку зависит от размеров здания, в среднем около двух часов. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, а дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично.
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садовое кольцо (москва)
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городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Садовое кольцо (Москва), Москва, Петр Бирюков
На Садовом кольце в Москве промоют почти 200 фасадов зданий

Специалисты промоют почти 200 фасадов зданий на Садовом кольце в Москве

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыСпециалисты моют фасад здания на Садовом кольце в Москве
Специалисты моют фасад здания на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Специалисты моют фасад здания на Садовом кольце в Москве
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Специалисты промоют в субботу почти 200 фасадов зданий на Садовом кольце в Москве, в работах задействуют 520 рабочих и альпинистов, сообщает комплекс городского хозяйства.
"Почти 200 фасадов зданий промоем сегодня на Садовом кольце… В работах задействованы 185 единиц техники, в том числе 130 автовышек, и 520 рабочих и альпинистов", - говорится в Telegram-канале комплекса.
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Для очистки фасадов применяют специальные моющие средства, они безопасны для людей и окружающей среды.
"С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов на внутренней стороне Садового кольца", – сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в тексте.
Время на промывку зависит от размеров здания, в среднем около двух часов. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, а дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично.
 
Городское хозяйство МосквыСадовое кольцо (Москва)МоскваПетр Бирюков
 
 
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