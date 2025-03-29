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Ликсутов: поставки предприятий Москвы в страны СНГ выросли более чем на 15% - РИА Новости, 29.03.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/moskva-2008103092.html
Ликсутов: поставки предприятий Москвы в страны СНГ выросли более чем на 15%
Ликсутов: поставки предприятий Москвы в страны СНГ выросли более чем на 15% - РИА Новости, 29.03.2025
Ликсутов: поставки предприятий Москвы в страны СНГ выросли более чем на 15%
Поставки предприяти российской столицы в страны СНГ по итогам 2024 года выросли на 15%, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:13:00+03:00
2025-03-29T12:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
поддержка бизнеса
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
сергей собянин
экспорт
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Поставки предприяти российской столицы в страны СНГ по итогам 2024 года выросли на 15%, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению (мэра Москвы — ред.) Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию торгового сотрудничества со странами СНГ. По итогам 2024 года около 17% столичных поставок в дружественные страны пришлось на Белоруссию, 15% — на Казахстан, а доля Узбекистана составила 4% от совокупного несырьевого неэнергетического экспорта Москвы", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что в сравнении с 2023 годом московский экспорт в Белоруссию вырос на 11%. Столичные предприятия в основном поставляют в страну продукцию строительной, легкой и фармацевтической отраслей промышленности. В Белоруссии востребована московская радиоэлектроника и радиолокационная аппаратура, которая произведена в российской столице.Кроме того, поставки московских предприятий в Казахстан увеличились на 15%. В число экспортируемых товаров вошли московская бытовая химия, средства личной гигиены, средства для волос, косметическая продукция, а также продукты питания, например колбасные и кондитерские изделия, уточнили в департаменте.Также объем московского экспорта в Узбекистан вырос почти на 20% по сравнению с показателями 2023 года. Помимо столичных лекарственных препаратов, продуктов питания и косметики, спросом в этой стране пользуются товары железнодорожного машиностроения и низковольтные электрораспределительные устройства.Для продвижения московской продукции на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр поддержки экспорта, промышленности и инвестдеятельности "Моспром". Одним из наиболее популярных инструментов поддержки считается байерская программа. Она дает возможность столичным компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где проводятся встречи форматов B2B и B2G."Специалисты центра поддержки экспорта “Моспром” сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. В частности, на 2025 год уже запланированы бизнес-миссии в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан, Армению, а также организация участия столичных предприятий в одной из крупнейших промышленных выставок в Узбекистане", — заявил, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Министр добавил, что эти меры поддержки направлены на продвижение экспорта московской промышленной продукции за рубежом.Для столичных предприятий инструменты поддержки центра "Моспром" открывают перспективы выхода на новые рынки, расширения ассортимента экспортируемой продукции, установления партнерских отношений и привлечения инвестиций. Также столичным экспортерам активно помогает государство. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" является целым комплексом мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и прочее.Ранее Ликсутов сообщил, что по итогам прошлого года доля Москвы от общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта составила почти 19%, поставки увеличились на 11% по сравнению с 2023 годом и охватили 157 стран мира.
https://ria.ru/20250329/sportkostyumy-2008047456.html
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поддержка бизнеса , москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин, экспорт
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса , Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Экспорт
Ликсутов: поставки предприятий Москвы в страны СНГ выросли более чем на 15%

Ликсутов: предприятия Москвы увеличили более чем на 15% поставки в страны СНГ

© Фото : пресс-служба ДИПППредприятие по производству приводной техники в Москве
Предприятие по производству приводной техники в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Предприятие по производству приводной техники в Москве
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Поставки предприяти российской столицы в страны СНГ по итогам 2024 года выросли на 15%, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению (мэра Москвы — ред.) Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию торгового сотрудничества со странами СНГ. По итогам 2024 года около 17% столичных поставок в дружественные страны пришлось на Белоруссию, 15% — на Казахстан, а доля Узбекистана составила 4% от совокупного несырьевого неэнергетического экспорта Москвы", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
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Отмечается, что в сравнении с 2023 годом московский экспорт в Белоруссию вырос на 11%. Столичные предприятия в основном поставляют в страну продукцию строительной, легкой и фармацевтической отраслей промышленности. В Белоруссии востребована московская радиоэлектроника и радиолокационная аппаратура, которая произведена в российской столице.
Кроме того, поставки московских предприятий в Казахстан увеличились на 15%. В число экспортируемых товаров вошли московская бытовая химия, средства личной гигиены, средства для волос, косметическая продукция, а также продукты питания, например колбасные и кондитерские изделия, уточнили в департаменте.
Также объем московского экспорта в Узбекистан вырос почти на 20% по сравнению с показателями 2023 года. Помимо столичных лекарственных препаратов, продуктов питания и косметики, спросом в этой стране пользуются товары железнодорожного машиностроения и низковольтные электрораспределительные устройства.
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Для продвижения московской продукции на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр поддержки экспорта, промышленности и инвестдеятельности "Моспром". Одним из наиболее популярных инструментов поддержки считается байерская программа. Она дает возможность столичным компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где проводятся встречи форматов B2B и B2G.
"Специалисты центра поддержки экспорта “Моспром” сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. В частности, на 2025 год уже запланированы бизнес-миссии в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан, Армению, а также организация участия столичных предприятий в одной из крупнейших промышленных выставок в Узбекистане", — заявил, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Министр добавил, что эти меры поддержки направлены на продвижение экспорта московской промышленной продукции за рубежом.
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Для столичных предприятий инструменты поддержки центра "Моспром" открывают перспективы выхода на новые рынки, расширения ассортимента экспортируемой продукции, установления партнерских отношений и привлечения инвестиций. Также столичным экспортерам активно помогает государство. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" является целым комплексом мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и прочее.
Ранее Ликсутов сообщил, что по итогам прошлого года доля Москвы от общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта составила почти 19%, поставки увеличились на 11% по сравнению с 2023 годом и охватили 157 стран мира.
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