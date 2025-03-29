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Власти Франции заморозили виллу основателя "Русагро" в Ницце в 2022 году - РИА Новости, 29.03.2025
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07:12 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/moshkovich-2008079774.html
Власти Франции заморозили виллу основателя "Русагро" в Ницце в 2022 году
Власти Франции заморозили виллу основателя "Русагро" в Ницце в 2022 году - РИА Новости, 29.03.2025
Власти Франции заморозили виллу основателя "Русагро" в Ницце в 2022 году
Вилла основателя "Русагро" Вадима Мошковича в Ницце стоимостью около 15 миллионов евро была заморожена французскими властями в апреле 2022 года в рамках санкций РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T07:12:00+03:00
2025-03-29T07:12:00+03:00
экономика
ницца
франция
россия
вадим мошкович
русагро
солнечные продукты
россельхозбанк
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ПАРИЖ, 29 мар – РИА Новости. Вилла основателя "Русагро" Вадима Мошковича в Ницце стоимостью около 15 миллионов евро была заморожена французскими властями в апреле 2022 года в рамках санкций ЕС против России, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. В списке из 59 объектов недвижимости, замороженных министерством экономики Франции 8 апреля 2022 года, указан адрес виллы в Ницце, которая использовалась в качестве головного офиса компании Prosperité ("Процветание"), одним из руководителей которой является Мошкович. Ранее РИА Новости выяснило, что он владеет виллой в Ницце, ее стоимость оценивается сейчас от 15 до 18 миллионов евро. Мошкович находится под персональными санкциями Европейского союза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Австралии с 2022 года. В минувшую среду, 26 марта, стало известно, что основатель "Русагро" Вадим Мошкович и ее бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ). В четверг Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича и Басова до 25 мая. Вину оба не признают. Позднее газета "Коммерсантъ" сообщила, что дело в отношении Мошковича завели по заявлению Владислава Бурова - бывшего совладельца масложирового холдинга "Солнечные продукты", активы которого "Русагро" выкупила в 2018 году. По данным издания, бизнесмен мог обмануть Бурова, причинив тому ущерб более чем на 30 миллиардов рублей. В финотчетности по МСФО за 2018 год "Русагро" указывала, что приобрела 34,7 миллиарда рублей долга "Солнечных продуктов" в рассрочку на 20 лет. Для обеспечения по возникшим обязательствам перед РСХБ компания приобрела его 20-летние облигации на 19,9 миллиарда рублей со ставкой купонного дохода 10,5%. Доходы от этих бумаг позволят "Русагро" выплатить банку по итогам выше обозначенного периода почти 35 миллиардов рублей плюс проценты, кредитов для сделки "Русагро" не привлекала, пояснял в марте 2019 года представитель агрохолдинга газете "Ведомости". Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Включена в перечень экономически значимых организаций, вследствие чего в сентябре прошлого года суд по заявлению Минсельхоза России приостановил права кипрской Ros Agro PLC в ПАО "Группа "Русагро". Торги акциями ПАО начались на Мосбирже 17 февраля 2025 года. Чистая прибыль компании в 2024 году снизилась на 29,5% - до 31,577 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 19% - до 340,089 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250327/moshkovich-2007721681.html
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экономика, ницца, франция, россия, вадим мошкович, русагро , солнечные продукты, россельхозбанк
Экономика, Ницца, Франция, Россия, Вадим Мошкович, Русагро , Солнечные продукты, Россельхозбанк
Власти Франции заморозили виллу основателя "Русагро" в Ницце в 2022 году

Власти Франции заморозили виллу Мошковича в Ницце в 2022 году

© РИА НовостиВилла основателя "Русагро" Вадима Мошковича во французской Ницце
Вилла основателя Русагро Вадима Мошковича во французской Ницце - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости
Вилла основателя "Русагро" Вадима Мошковича во французской Ницце. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 мар – РИА Новости. Вилла основателя "Русагро" Вадима Мошковича в Ницце стоимостью около 15 миллионов евро была заморожена французскими властями в апреле 2022 года в рамках санкций ЕС против России, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
В списке из 59 объектов недвижимости, замороженных министерством экономики Франции 8 апреля 2022 года, указан адрес виллы в Ницце, которая использовалась в качестве головного офиса компании Prosperité ("Процветание"), одним из руководителей которой является Мошкович.
Вадим Мошкович в суде - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Основатель "Русагро" Мошкович находится под санкциями 32 стран
27 марта, 16:05
Ранее РИА Новости выяснило, что он владеет виллой в Ницце, ее стоимость оценивается сейчас от 15 до 18 миллионов евро. Мошкович находится под персональными санкциями Европейского союза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Австралии с 2022 года.
В минувшую среду, 26 марта, стало известно, что основатель "Русагро" Вадим Мошкович и ее бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ). В четверг Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича и Басова до 25 мая. Вину оба не признают.
Позднее газета "Коммерсантъ" сообщила, что дело в отношении Мошковича завели по заявлению Владислава Бурова - бывшего совладельца масложирового холдинга "Солнечные продукты", активы которого "Русагро" выкупила в 2018 году. По данным издания, бизнесмен мог обмануть Бурова, причинив тому ущерб более чем на 30 миллиардов рублей.
Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Защита Мошковича просит отпустить его под залог в миллиард рублей
27 марта, 12:58
В финотчетности по МСФО за 2018 год "Русагро" указывала, что приобрела 34,7 миллиарда рублей долга "Солнечных продуктов" в рассрочку на 20 лет. Для обеспечения по возникшим обязательствам перед РСХБ компания приобрела его 20-летние облигации на 19,9 миллиарда рублей со ставкой купонного дохода 10,5%. Доходы от этих бумаг позволят "Русагро" выплатить банку по итогам выше обозначенного периода почти 35 миллиардов рублей плюс проценты, кредитов для сделки "Русагро" не привлекала, пояснял в марте 2019 года представитель агрохолдинга газете "Ведомости".
Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Включена в перечень экономически значимых организаций, вследствие чего в сентябре прошлого года суд по заявлению Минсельхоза России приостановил права кипрской Ros Agro PLC в ПАО "Группа "Русагро". Торги акциями ПАО начались на Мосбирже 17 февраля 2025 года.
Чистая прибыль компании в 2024 году снизилась на 29,5% - до 31,577 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 19% - до 340,089 миллиарда рублей.
Вадим Мошкович - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Level Group отреагировали на задержание Мошковича
26 марта, 16:12
 
ЭкономикаНиццаФранцияРоссияВадим МошковичРусагроСолнечные продуктыРоссельхозбанк
 
 
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