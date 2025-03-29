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Эксперт предупредила о псевдоюристах, обманывающих на форумах потерпевших - РИА Новости, 29.03.2025
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02:20 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/moshenniki-2008070903.html
Эксперт предупредила о псевдоюристах, обманывающих на форумах потерпевших
Эксперт предупредила о псевдоюристах, обманывающих на форумах потерпевших - РИА Новости, 29.03.2025
Эксперт предупредила о псевдоюристах, обманывающих на форумах потерпевших
Аферисты, представляясь юристами, стали писать жертвам на форумах по защите от мошенничества и предлагать за вознаграждение вернуть потерянные деньги,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T02:20:00+03:00
2025-03-29T02:20:00+03:00
технологии
алла храпунова
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Аферисты, представляясь юристами, стали писать жертвам на форумах по защите от мошенничества и предлагать за вознаграждение вернуть потерянные деньги, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Мы фиксируем так называемых псевдоюристов, которые предлагают жертвам мошенничества за вознаграждение вернуть им потерянные деньги. Эти злоумышленники или сами звонили жертвам обмана, или же находили их на форумах потерпевших", - сказала она. По словам Храпуновой, люди, которые попались на какую-то уловку злоумышленников, ищут в сети ответы на свои вопросы и беспокойства. Именно в этот момент мошенники пользуются их слабостью. "Создаются или новые форумы, или они внедряются в существующие беседы и начинают рассказывать, как ужасно то, что человек сообщил код из смс, что именно сейчас на его имя оформляются кредиты, а со счетов списываются деньги, а для спасения человеку просто необходимо перевести все деньги на безопасные счета", - добавила эксперт. Храпунова порекомендовала жертвам злоумышленников обращаться в полицию и обслуживающую кредитную организацию, пользоваться только проверенными ресурсами и не доверять форумам и чатам.
https://ria.ru/20250326/moshennichestvo-2007330462.html
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технологии, алла храпунова
Технологии, Алла Храпунова
Эксперт предупредила о псевдоюристах, обманывающих на форумах потерпевших

Алла Храпунова: псевдоюристы обманывают людей на форумах потерпевших

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Аферисты, представляясь юристами, стали писать жертвам на форумах по защите от мошенничества и предлагать за вознаграждение вернуть потерянные деньги, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
"Мы фиксируем так называемых псевдоюристов, которые предлагают жертвам мошенничества за вознаграждение вернуть им потерянные деньги. Эти злоумышленники или сами звонили жертвам обмана, или же находили их на форумах потерпевших", - сказала она.
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По словам Храпуновой, люди, которые попались на какую-то уловку злоумышленников, ищут в сети ответы на свои вопросы и беспокойства. Именно в этот момент мошенники пользуются их слабостью.
"Создаются или новые форумы, или они внедряются в существующие беседы и начинают рассказывать, как ужасно то, что человек сообщил код из смс, что именно сейчас на его имя оформляются кредиты, а со счетов списываются деньги, а для спасения человеку просто необходимо перевести все деньги на безопасные счета", - добавила эксперт.
Храпунова порекомендовала жертвам злоумышленников обращаться в полицию и обслуживающую кредитную организацию, пользоваться только проверенными ресурсами и не доверять форумам и чатам.
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