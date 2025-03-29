https://ria.ru/20250329/moshenniki-2008070903.html

Эксперт предупредила о псевдоюристах, обманывающих на форумах потерпевших

Эксперт предупредила о псевдоюристах, обманывающих на форумах потерпевших - РИА Новости, 29.03.2025

Эксперт предупредила о псевдоюристах, обманывающих на форумах потерпевших

Аферисты, представляясь юристами, стали писать жертвам на форумах по защите от мошенничества и предлагать за вознаграждение вернуть потерянные деньги,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T02:20:00+03:00

2025-03-29T02:20:00+03:00

2025-03-29T02:20:00+03:00

технологии

алла храпунова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Аферисты, представляясь юристами, стали писать жертвам на форумах по защите от мошенничества и предлагать за вознаграждение вернуть потерянные деньги, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Мы фиксируем так называемых псевдоюристов, которые предлагают жертвам мошенничества за вознаграждение вернуть им потерянные деньги. Эти злоумышленники или сами звонили жертвам обмана, или же находили их на форумах потерпевших", - сказала она. По словам Храпуновой, люди, которые попались на какую-то уловку злоумышленников, ищут в сети ответы на свои вопросы и беспокойства. Именно в этот момент мошенники пользуются их слабостью. "Создаются или новые форумы, или они внедряются в существующие беседы и начинают рассказывать, как ужасно то, что человек сообщил код из смс, что именно сейчас на его имя оформляются кредиты, а со счетов списываются деньги, а для спасения человеку просто необходимо перевести все деньги на безопасные счета", - добавила эксперт. Храпунова порекомендовала жертвам злоумышленников обращаться в полицию и обслуживающую кредитную организацию, пользоваться только проверенными ресурсами и не доверять форумам и чатам.

https://ria.ru/20250326/moshennichestvo-2007330462.html

https://ria.ru/20250312/kredity-2004445015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, алла храпунова