https://ria.ru/20250329/moldaviya-2008148200.html

Молдавия движется в пропасть, заявили в Госдуме

Молдавия движется в пропасть, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.03.2025

Молдавия движется в пропасть, заявили в Госдуме

Молдавия по западному сценарию движется в пропасть и может стать после Украины следующей кровоточащей точкой напряжения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T16:36:00+03:00

2025-03-29T16:36:00+03:00

2025-03-29T16:36:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Молдавия по западному сценарию движется в пропасть и может стать после Украины следующей кровоточащей точкой напряжения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Районный суд Кишинева в пятницу удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул сроком на 20 суток. "Молдавия, преследуя неугодных политиков, быстро движется по заданному Западом сценарию и после Украины может стать следующей кровоточащей точкой напряжения. Учитывая складывающуюся ситуацию возможно Гагаузии, уже сегодня стоит рассмотреть опыт проведенного демократического плебисцита в Крыму, спасшего его жителей от надвигающейся трагедии", - сказал Шеремет агентству. По его словам, незаконный арест Гуцул со стороны президента Молдавии Майи Санду должно рассматриваться международным сообществом как антидемократическая борьба с неудобными конкурентами и ущемление прав автономии диктаторскими методами. "Ведь использованные Санду политические методы борьбы с неугодными, как под копирку схожи с методами правления украинского диктатора Зеленского", - сказал депутат. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007640851.html

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250328/gagauziya-2008058525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, михаил шеремет, майя санду, госдума рф