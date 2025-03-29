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Молдавия движется в пропасть, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.03.2025
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16:36 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/moldaviya-2008148200.html
Молдавия движется в пропасть, заявили в Госдуме
Молдавия движется в пропасть, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.03.2025
Молдавия движется в пропасть, заявили в Госдуме
Молдавия по западному сценарию движется в пропасть и может стать после Украины следующей кровоточащей точкой напряжения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:36:00+03:00
2025-03-29T16:36:00+03:00
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здоровье - общество
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михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Молдавия по западному сценарию движется в пропасть и может стать после Украины следующей кровоточащей точкой напряжения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Районный суд Кишинева в пятницу удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул сроком на 20 суток. "Молдавия, преследуя неугодных политиков, быстро движется по заданному Западом сценарию и после Украины может стать следующей кровоточащей точкой напряжения. Учитывая складывающуюся ситуацию возможно Гагаузии, уже сегодня стоит рассмотреть опыт проведенного демократического плебисцита в Крыму, спасшего его жителей от надвигающейся трагедии", - сказал Шеремет агентству. По его словам, незаконный арест Гуцул со стороны президента Молдавии Майи Санду должно рассматриваться международным сообществом как антидемократическая борьба с неудобными конкурентами и ущемление прав автономии диктаторскими методами. "Ведь использованные Санду политические методы борьбы с неугодными, как под копирку схожи с методами правления украинского диктатора Зеленского", - сказал депутат. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007640851.html
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
https://ria.ru/20250328/gagauziya-2008058525.html
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в мире, здоровье - общество, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, михаил шеремет, майя санду, госдума рф
В мире, Здоровье - Общество, Молдавия, Кишинев, Россия, Евгения Гуцул, Михаил Шеремет, Майя Санду, Госдума РФ
Молдавия движется в пропасть, заявили в Госдуме

Депутат Шеремет: Молдавия может стать следующей кровоточащей точкой напряжения

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Молдавия по западному сценарию движется в пропасть и может стать после Украины следующей кровоточащей точкой напряжения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Районный суд Кишинева в пятницу удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул сроком на 20 суток.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Кишинев хочет установить внешнее управление в Гагаузии, заявила Гуцул
27 марта, 11:38
«
"Молдавия, преследуя неугодных политиков, быстро движется по заданному Западом сценарию и после Украины может стать следующей кровоточащей точкой напряжения. Учитывая складывающуюся ситуацию возможно Гагаузии, уже сегодня стоит рассмотреть опыт проведенного демократического плебисцита в Крыму, спасшего его жителей от надвигающейся трагедии", - сказал Шеремет агентству.
По его словам, незаконный арест Гуцул со стороны президента Молдавии Майи Санду должно рассматриваться международным сообществом как антидемократическая борьба с неудобными конкурентами и ущемление прав автономии диктаторскими методами.
"Ведь использованные Санду политические методы борьбы с неугодными, как под копирку схожи с методами правления украинского диктатора Зеленского", - сказал депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Режим Майи Санду возрождает для Европы институт узников совести
28 марта, 08:00
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Бывший министр юстиции Молдавии прокомментировал арест Гуцул
28 марта, 22:56
 
В миреЗдоровье - ОбществоМолдавияКишиневРоссияЕвгения ГуцулМихаил ШереметМайя СандуГосдума РФ
 
 
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