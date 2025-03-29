Молдавия движется в пропасть, заявили в Госдуме
Депутат Шеремет: Молдавия может стать следующей кровоточащей точкой напряжения
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Молдавия по западному сценарию движется в пропасть и может стать после Украины следующей кровоточащей точкой напряжения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Районный суд Кишинева в пятницу удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул сроком на 20 суток.
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"Молдавия, преследуя неугодных политиков, быстро движется по заданному Западом сценарию и после Украины может стать следующей кровоточащей точкой напряжения. Учитывая складывающуюся ситуацию возможно Гагаузии, уже сегодня стоит рассмотреть опыт проведенного демократического плебисцита в Крыму, спасшего его жителей от надвигающейся трагедии", - сказал Шеремет агентству.
По его словам, незаконный арест Гуцул со стороны президента Молдавии Майи Санду должно рассматриваться международным сообществом как антидемократическая борьба с неудобными конкурентами и ущемление прав автономии диктаторскими методами.
"Ведь использованные Санду политические методы борьбы с неугодными, как под копирку схожи с методами правления украинского диктатора Зеленского", - сказал депутат.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
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