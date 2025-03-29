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Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят за неверие - РИА Новости, 29.03.2025
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02:17 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/mest-2008069805.html
Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят за неверие
Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят за неверие - РИА Новости, 29.03.2025
Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят за неверие
Мошенники могут мстить тем, кто не дал им себя одурачить или оскорблял, рассказала агентству “Прайм” научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T02:17:00+03:00
2025-03-29T02:17:00+03:00
технологии
рэу имени г. в. плеханова
мошенники
мошенничество
россия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Мошенники могут мстить тем, кто не дал им себя одурачить или оскорблял, рассказала агентству “Прайм” научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Медведева.По ее словам, для этого используют ИИ-технологии.“Например, подмена caller ID (или спуфинг номера) — это технология, позволяющая изменять номер, который отображается у получателя звонка. Существуют мобильные приложения (например, FakeCall, Caller ID Spoofer), которые меняют номер для исходящих звонков”, — пояснила она.С поддельного номера жертвы мошенники-мстители обзванивают других людей, проворачивая свои схемы, и даже звонят в полицию. Это чревато долгими объяснениями и запросом подтверждения подмены у сотового оператора.Еще один вариант – регистрация номера абонента на множестве площадок, откуда его тут же начинают бомбить спамом. Это безобидно, но неприятно. Поэтому важно не реагировать на звонки и сообщения от неизвестных и избегать общения с ними, подытожила Медведева.
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технологии, рэу имени г. в. плеханова, мошенники, мошенничество, россия
Технологии, РЭУ имени Г. В. Плеханова, мошенники, Мошенничество, Россия
Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят за неверие

IT-специалист Медведева: мошенники мстят тем, кто их разоблачил, с помощью ИИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Мошенники могут мстить тем, кто не дал им себя одурачить или оскорблял, рассказала агентству “Прайм” научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Медведева.
По ее словам, для этого используют ИИ-технологии.
«
“Например, подмена caller ID (или спуфинг номера) — это технология, позволяющая изменять номер, который отображается у получателя звонка. Существуют мобильные приложения (например, FakeCall, Caller ID Spoofer), которые меняют номер для исходящих звонков”, — пояснила она.
С поддельного номера жертвы мошенники-мстители обзванивают других людей, проворачивая свои схемы, и даже звонят в полицию. Это чревато долгими объяснениями и запросом подтверждения подмены у сотового оператора.
Еще один вариант – регистрация номера абонента на множестве площадок, откуда его тут же начинают бомбить спамом. Это безобидно, но неприятно. Поэтому важно не реагировать на звонки и сообщения от неизвестных и избегать общения с ними, подытожила Медведева.
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ТехнологииРЭУ имени Г. В. ПлехановамошенникиМошенничествоРоссия
 
 
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