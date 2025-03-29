https://ria.ru/20250329/mediki-2008170824.html

Красный Крест запросил информацию о пропавших в Газе медиках

Красный Крест запросил информацию о пропавших в Газе медиках - РИА Новости, 29.03.2025

Красный Крест запросил информацию о пропавших в Газе медиках

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) призывает предоставить доступ к информации о судьбе девяти пропавших без вести в РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T19:59:00+03:00

2025-03-29T19:59:00+03:00

2025-03-29T19:59:00+03:00

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ЖЕНЕВА, 29 мар - РИА Новости. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) призывает предоставить доступ к информации о судьбе девяти пропавших без вести в Газе 23 марта медиков Палестинского Красного Полумесяца, говорится в заявлении организации. "МФККиКП поддерживает Палестинский Красный Полумесяц и призывает к срочному предоставлению доступа и информации после семи дней молчания о судьбе девяти медиков в Газе", - сказано в документе. В организации уточняют, что обеспокоены судьбой бригад скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца, которые ранним утром 23 марта попали под сильный артиллерийский обстрел при оказании помощи в районе Аль-Хашашин в Рафахе. "Жизненно важно, чтобы была информация и доступ к ней, чтобы обеспечить безопасное возвращение этих гуманитариев к своим семьям, которые живут в кошмаре, не зная, живы ли их близкие", - заключается в заявлении. В четверг представитель гражданской обороны в Газе Махмуд Басаль заявил РИА Новости, что гражданская оборона палестинского сектора Газа потеряла связь с 16 членами спасательных бригад, в числе которых шесть спасателей гражданской обороны и десять членов бригад скорой помощи, после того, как они попали в окружение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к западу от города Рафаха на юге палестинского сектора. Во вторник Telegram-канал местного телеканала Al Aqsa сообщил об обстреле войсками ЦАХАЛ здания Красного Полумесяца в районе расположенного на границе с соседним Египтом города Рафах на юге сектора Газа, после чего Палестинское общество Красного Полумесяца обвинило Израиль в нападении на свои машины скорой помощи. Позже организация сообщила, что ей третьи сутки неизвестна судьба девяти членов бригад скорой помощи, которые подверглись нападению со стороны израильских войск в городе. Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.

https://ria.ru/20250329/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250325/palestina-2007089581.html

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рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), египет, красный полумесяц, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, красный крест