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Красный Крест запросил информацию о пропавших в Газе медиках - РИА Новости, 29.03.2025
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19:59 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/mediki-2008170824.html
Красный Крест запросил информацию о пропавших в Газе медиках
Красный Крест запросил информацию о пропавших в Газе медиках - РИА Новости, 29.03.2025
Красный Крест запросил информацию о пропавших в Газе медиках
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) призывает предоставить доступ к информации о судьбе девяти пропавших без вести в РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:59:00+03:00
2025-03-29T19:59:00+03:00
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
красный полумесяц
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
красный крест
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ЖЕНЕВА, 29 мар - РИА Новости. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) призывает предоставить доступ к информации о судьбе девяти пропавших без вести в Газе 23 марта медиков Палестинского Красного Полумесяца, говорится в заявлении организации. "МФККиКП поддерживает Палестинский Красный Полумесяц и призывает к срочному предоставлению доступа и информации после семи дней молчания о судьбе девяти медиков в Газе", - сказано в документе. В организации уточняют, что обеспокоены судьбой бригад скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца, которые ранним утром 23 марта попали под сильный артиллерийский обстрел при оказании помощи в районе Аль-Хашашин в Рафахе. "Жизненно важно, чтобы была информация и доступ к ней, чтобы обеспечить безопасное возвращение этих гуманитариев к своим семьям, которые живут в кошмаре, не зная, живы ли их близкие", - заключается в заявлении. В четверг представитель гражданской обороны в Газе Махмуд Басаль заявил РИА Новости, что гражданская оборона палестинского сектора Газа потеряла связь с 16 членами спасательных бригад, в числе которых шесть спасателей гражданской обороны и десять членов бригад скорой помощи, после того, как они попали в окружение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к западу от города Рафаха на юге палестинского сектора. Во вторник Telegram-канал местного телеканала Al Aqsa сообщил об обстреле войсками ЦАХАЛ здания Красного Полумесяца в районе расположенного на границе с соседним Египтом города Рафах на юге сектора Газа, после чего Палестинское общество Красного Полумесяца обвинило Израиль в нападении на свои машины скорой помощи. Позже организация сообщила, что ей третьи сутки неизвестна судьба девяти членов бригад скорой помощи, которые подверглись нападению со стороны израильских войск в городе. Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
https://ria.ru/20250329/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250325/palestina-2007089581.html
израиль
рафах (провинция)
египет
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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, красный полумесяц, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, красный крест
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, Красный полумесяц, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Красный Крест
Красный Крест запросил информацию о пропавших в Газе медиках

Красный крест запросил доступ к информации о судьбе 9 пропавших в Газе медиков

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 29 мар - РИА Новости. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) призывает предоставить доступ к информации о судьбе девяти пропавших без вести в Газе 23 марта медиков Палестинского Красного Полумесяца, говорится в заявлении организации.
«
"МФККиКП поддерживает Палестинский Красный Полумесяц и призывает к срочному предоставлению доступа и информации после семи дней молчания о судьбе девяти медиков в Газе", - сказано в документе.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В организации уточняют, что обеспокоены судьбой бригад скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца, которые ранним утром 23 марта попали под сильный артиллерийский обстрел при оказании помощи в районе Аль-Хашашин в Рафахе.
«
"Жизненно важно, чтобы была информация и доступ к ней, чтобы обеспечить безопасное возвращение этих гуманитариев к своим семьям, которые живут в кошмаре, не зная, живы ли их близкие", - заключается в заявлении.
В четверг представитель гражданской обороны в Газе Махмуд Басаль заявил РИА Новости, что гражданская оборона палестинского сектора Газа потеряла связь с 16 членами спасательных бригад, в числе которых шесть спасателей гражданской обороны и десять членов бригад скорой помощи, после того, как они попали в окружение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к западу от города Рафаха на юге палестинского сектора.
Во вторник Telegram-канал местного телеканала Al Aqsa сообщил об обстреле войсками ЦАХАЛ здания Красного Полумесяца в районе расположенного на границе с соседним Египтом города Рафах на юге сектора Газа, после чего Палестинское общество Красного Полумесяца обвинило Израиль в нападении на свои машины скорой помощи. Позже организация сообщила, что ей третьи сутки неизвестна судьба девяти членов бригад скорой помощи, которые подверглись нападению со стороны израильских войск в городе.
Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
Последствия обстрела сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Палестинский Красный Полумесяц обвинил Израиль в атаках на скорые
25 марта, 05:40
 
В миреИзраильРафах (провинция)ЕгипетКрасный полумесяцХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуКрасный Крест
 
 
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