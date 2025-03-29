https://ria.ru/20250329/medal-2008155916.html

Генконсул России в Алма-Ате поздравил ветерана со 101-м днем рождения

Генконсул России в Алма-Ате поздравил ветерана со 101-м днем рождения - РИА Новости, 29.03.2025

Генконсул России в Алма-Ате поздравил ветерана со 101-м днем рождения

Генконсул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев поздравил ветерана Василия Зинченко со 101-м днём рождения и вручил медаль от имени президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T17:29:00+03:00

2025-03-29T17:29:00+03:00

2025-03-29T17:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

алма-ата

казахстан

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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АСТАНА, 29 мар - РИА Новости. Генконсул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев поздравил ветерана Василия Зинченко со 101-м днём рождения и вручил медаль от имени президента РФ Владимира Путина, сообщает в субботу пресс-служба посольства России в Казахстане. "Генеральный консул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев и дипломаты загранучреждения лично поздравили ветерана Великой Отечественной войны - Василия Ивановича Зинченко, которому сегодня исполнился 101 год... От имени президента Российской Федерации герою была вручена юбилейная медаль "80 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах", - говорится в сообщении. В дипмиссии добавили, что генконсул пожелал юбиляру крепкого, богатырского здоровья, бодрости духа и отдал дань глубокого уважения проявленным Зинченко на полях сражений героизму и самоотверженности. Василий Иванович родился в Алтайском крае РСФСР в 1924 году. В 1939 году его семья переехала в Казахстан - в город Алма-Ату, откуда в ноябре 1941 года он был призван на фронт.17-летний новобранец попал в разведшколу, где освоил рукопашный бой и навыки диверсионной работы. Участвовал в боях за Сталинград, освобождал Украину и Польшу, участвовал в штурме Берлина. Разведчику довелось лично конвоировать в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса. Победу над нацистской Германией советский солдат встретил в Берлине.

https://ria.ru/20250222/kazakhstan-2000951610.html

россия

алма-ата

казахстан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, алма-ата, казахстан, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне