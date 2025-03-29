Генконсул России в Алма-Ате поздравил ветерана со 101-м днем рождения
Генконсул РФ в Алма-Ате поздравил ветерана со 101-м днем рождения, вручив медаль
© Фото : Посольство России в Казахстане/TelegramГенконсул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев поздравил ветерана Василия Зинченко со 101-м днём рождения и вручил медаль от имени президента РФ Владимира Путина
Генконсул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев поздравил ветерана Василия Зинченко со 101-м днём рождения и вручил медаль от имени президента РФ Владимира Путина
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АСТАНА, 29 мар - РИА Новости. Генконсул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев поздравил ветерана Василия Зинченко со 101-м днём рождения и вручил медаль от имени президента РФ Владимира Путина, сообщает в субботу пресс-служба посольства России в Казахстане.
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"Генеральный консул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев и дипломаты загранучреждения лично поздравили ветерана Великой Отечественной войны - Василия Ивановича Зинченко, которому сегодня исполнился 101 год... От имени президента Российской Федерации герою была вручена юбилейная медаль "80 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах", - говорится в сообщении.
В дипмиссии добавили, что генконсул пожелал юбиляру крепкого, богатырского здоровья, бодрости духа и отдал дань глубокого уважения проявленным Зинченко на полях сражений героизму и самоотверженности.
Василий Иванович родился в Алтайском крае РСФСР в 1924 году. В 1939 году его семья переехала в Казахстан - в город Алма-Ату, откуда в ноябре 1941 года он был призван на фронт.17-летний новобранец попал в разведшколу, где освоил рукопашный бой и навыки диверсионной работы. Участвовал в боях за Сталинград, освобождал Украину и Польшу, участвовал в штурме Берлина. Разведчику довелось лично конвоировать в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса. Победу над нацистской Германией советский солдат встретил в Берлине.