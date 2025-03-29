https://ria.ru/20250329/matkapital-1733022511.html

Материнский капитал — 2025: сумма выплаты и на что ее можно потратить

Материнский капитал 2025: какая сумма, как получить, на что можно потратить

Материнский капитал — 2025: сумма выплаты и на что ее можно потратить

Материнский капитал — это мера социальной поддержки семей с детьми. Суть программы, кто имеет право на семейный капитал и как его получить, размер выплаты при... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Материнский капитал — это мера социальной поддержки семей с детьми. Суть программы, кто имеет право на семейный капитал и как его получить, размер выплаты при рождении первого, второго и третьего ребенка в 2025 году, на что можно использовать эту сумму, особенности выделения долей детям и сколько раз можно получить материнский капитал, — в материале РИА Новости.Материнский капиталМатеринский капитал в виде государственной финансовой поддержки введен 1 января 2007 года с целью повышения рождаемости в стране. "Маткапитал регулируется нормами федерального закона от 26 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О мерах дополнительной поддержки семей, имеющих детей", — поясняет юрист Александр Иванов. — Чтобы получить деньги, нужно соблюсти ряд условий. В 2020 году в законодательстве произошло важное изменение: раньше материнский капитал можно было получить только на второго и третьего ребенка, но с 2020 года выплату дают и за первого, в том числе усыновленного".Подать заявление на использование маткапитала можно по истечении трех лет со дня рождения малыша, который имеет право на данный вид финансовой поддержки. На первый ипотечный взнос и в ряде других случаев родители имеют право получить деньги сразу после рождения ребенка. Срок действия программы материнского капитала — до 31 декабря 2026 года.Кому положенПраво на материнский капитал согласно закону № 256-ФЗ имеют:Если мать ребенка умерла или была лишена родительских прав, то отец может вместо нее получить материнский капитал. Для этого нужно будет представить документы, подтверждающие право на него, например, свидетельство о смерти. Также несовершеннолетние дети могут получить маткапитал, если обучаются по очной форме и право матери или отца на выплату не действуют. В любом из этих случаев родители и дети должны быть гражданами РФ."Также право на получение материнского капитала имеет мужчина, который в установленном порядке признан в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных для него суррогатной матерью, а впоследствии вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей (удочерившей) их супругой (постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2021 № 30-П)", — поясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.Размер маткапиталаВыплаты положены на первого‚ второго и третьего ребенка. В 2025 году материнский капитал проиндексирован на 9,5 %.Материнский капитал на первого ребенкаВ 2025 году на первого ребёнка можно получить выплату в размере 690 266 рублей, если малыш родился или был усыновлен после 1 января 2020 года.Материнский капитал на второго ребенкаРазмер материнского капитала на второго ребёнка зависит от того, был ли ранее назначен маткапитал на первенца. Выплату назначают, если малыш рожден или усыновлен после 1 января 2020 года или если оба ребёнка появились в семье с 2007 года. Если на первого ребенка маткапитал назначался, то в 2025 году родители могут получить получить 221 895,10 рублей. Сумма составит 912 162 рубля — если на первого ребенка маткапитал ранее не оформляли.Материнский капитал на третьего ребенкаВыплата на третьего ребёнка возможна в двух случаях:Если на первых двух детей материнский капитал не получали (они рождены или усыновлены до 2007 года), а третий ребенок появился в семье с 1 января 2020 года, то маткапитал на третьего составит 912 162рубля.Если на первых двух детей материнский капитал не получали (они рождены или усыновлены до 2007 года), а третий ребенок появился в семье с 2007 до 2019 год, то сумма выплаты составит до 690 266 рублей (в зависимости от года, в котором он был назначен и средств, которые оставались в сертификате и ежегодно индексировались).Кроме того, многодетные семьи, где третий или последующий малыш появился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года, имеет право на выплату 450 000 рублей на погашение долга по ипотеке.Как получить материнский капитал"Государственный сертификат на материнский капитал можно получить в беззаявительном порядке", — поясняет Оксана Красовская. Необходимая информация поступает в социальный фонд автоматически из органов ЗАГС.Куда обращатьсяВ случае отсутствия регистрации на портале можно обратиться в СФР или МФЦ за получением сертификата на бумажном носителе, подтверждающего содержание сертификата в форме электронного документа.Необходимые документыДля получения бумажного сертификата понадобятся следующие документы, которые нужно предоставить в СФР:В зависимости от ситуации могут потребоваться и другие документы. Например, документ, подтверждающий лишение матери родительских прав.Сроки оформленияЮрист уточняет, что территориальное отделение СФР проводит проверку и выносит решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления сведений о рождении (усыновлении) ребенка.Сроки полученияСертификат оформляется в форме электронного документа. Не позднее одного рабочего дня со дня вынесения решения о выдаче сертификата лицу, имеющему право на материнский капитал, направляются уведомление о принятом решении и сертификат в форме электронного документа посредством единого портала госуслуг, если гражданин зарегистрирован во ФГИС "ЕСИА"."Срок использования материнского капитала не ограничен законодательством, владелец сертификата может использовать его в любое время с учетом требований, установленных законом № 256-ФЗ. В настоящее время получить материнский капитал могут граждане, у которых дети родятся до 31.12.2026 года, но как показывает практика, этот срок периодически продлевается ", — говорит Оксана Красовская.На что можно использоватьВ 7-й ст. закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" указаны все цели, на которые можно потратить государственную поддержку:В 2021 году был принят закон, согласно которому женщина, в случае отказа от направления средств маткапитала на формирование пенсии, сможет воспользоваться ими в других целях спустя полгода после возврата средств в СФР.Оксана Красовская отмечает, что законом установлены случаи, когда семейный капитал можно использовать ранее достижения ребенком возраста трех лет:Улучшение жилищных условийЗа счет средств материнского капитала можно покрыть часть ипотечного кредита. В некоторых случаях этих денег хватает на первый взнос. При этом организация, которая предоставляет кредит на недвижимость, вправе потребовать от заемщика внести часть собственных средств, чтобы доказать платежеспособность. Однако не все банки разрешают использовать маткапитал таким образом. Также средства государственной поддержки можно направить, чтобы уменьшить сумму основного долга или полностью его погасить. Заемщики должны быть в браке, в новом жилье придется обязательно выделить долю каждому ребенку.Семьи, у которых есть материнский капитал, вправе потратить сертификат на реконструкцию и строительство загородного дома. С 17 марта 2021 года вступили в силу изменения, по которым для подтверждения того, что дом построен, нужно предоставить выписку из ЕГРН. Дом должен быть возведен после 1 января 2007 года. Если он построен до этой даты, то семья может потратить маткапитал только на его реконструкцию. Строить жилище можно с помощью компании, которая предоставляет подобные услуги, или самостоятельно. Однако в этом случае государство будет компенсировать уже потраченные деньги после того, как человек предоставит все документы и чеки. После постройки дома нужно выделить в нем доли всем членам семьи, в том числе, детям.Кроме того, с 2024 года маткапитал можно направить на реконструкцию жилого помещения в домах блокированной постройки. К ним относятся таунхаусы, дуплексы, лейнхаусы. Раньше по закону этого делать было нельзя, из-за чего россияне, проживающие в подобных домах, не могли их реконструировать за счет средств материнского капитала.По закону средства дают на приобретение жилого дома, а не земли, поэтому потратить их можно только на участок под индивидуальное жилищное строительство, либо землю в СНТ (садоводческом некоммерческом товариществе). Например, купить дачу, которая должна находиться на территории России.Образование детейДеньгами материнского капитала можно оплатить детский сад для ребенка, частную школу или обучение в университете, причем часть денег разрешено потратить и на аренду общежития. Образовательная организация при этом должна иметь соответствующую лицензию, а школы, которые подпадают под субсидии, не могут находиться за границей. Оплачивать материнским капиталом можно обучение сразу нескольких детей. При этом возраст ребенка не должен превышать 25 лет, а направить средства на обучение разрешено, когда младшему из детей исполнится три года. Форма обучения может быть любой: очной, заочной, вечерней, дистанционной. При этом погасить кредит на образование за счет маткапитала нельзя.Пенсионные накопления материЧерез три года после рождения (усыновления) ребенка материнский капитал можно частично или полностью направить на формирование накопительной пенсии матери или усыновительницы. Сумму переводят на индивидуальный накопительный счет женщины, по достижении пенсионного возраста она сможет пользоваться деньгами.Помощь детям-инвалидамМатеринский капитал можно использовать для адаптации инвалидов и их интеграции в общество. При этом у родителей есть возможность получить компенсацию только за товары из утвержденного правительством списка. Перед тем, как воспользоваться материальной помощью, нужно обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы. Там в индивидуальную программу реабилитации ребенка внесут товары и услуги из перечня. Родители могут оплачивать их своими средствами, но важно сохранять все чеки и платежные документы, чтобы вернуть деньги. Также могут понадобиться и другие документы. После этого компенсация поступит на счет родителя.Ежемесячные выплатыЕжемесячную выплату можно получать на ребенка в возрасте до трех лет, при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ. Выплата будет производиться в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в субъекте проживания на дату обращения", — говорит Оксана Красовская.Ежемесячную выплату прекратят, если:Индексация маткапиталаВ 2025 году размер материнского капитала проиндексирован на 7,3%. Как менялся размер выплаты за последние годы указано в таблице.Региональные программы"На уровне регионов наряду с федеральным материнским капиталом предусмотрен региональный материнский капитал, в основном он предоставляется на третьего ребенка или последующих детей, — комментирует Оксана Красовская. — Так, в 2024 году на третьего ребенка выделялся материнский капитал в Санкт-Петербурге в размере 203 837,52 руб., в Ленинградской области в размере 132 775 руб., также он есть и в других областях, например, в Ростовской, Воронежской, Саратовской, Свердловской, Челябинской. В 2025 году эти суммы будут проиндексированы".По словам юриста, в Ивановской области предоставляется региональный студенческий капитал. Право на него возникает у матери при рождении первого ребенка по день достижения ею возраста 24 лет, если она и отец ребенка (при его наличии) являются студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования. Если первенец появился на свет с 1 апреля 2024 года, студенческая семья имеет право на 1 млн рублей в дополнение к федеральному материнскому капиталу. В Тюменской области в 2024 году предусмотрен региональный материнский капитал на первого, третьего или последующих детей. Размер на первого ребенка 150000 рублей, на второго ребенка 100000 рублей.Отказ в получении материнского капиталаПричинами отказа в оформлении и выдаче сертификата, а также выплате материнского капитала могут быть:Выделение долей детям по материнскому капиталуГосударство контролирует оформление жилья, приобретаемого с помощью материнского капитала. По закону родители обязаны выделить долю ребенку, если на покупку недвижимости использовался маткапитал.Чтобы исполнить обязательство, нужно выделить доли детям из совместной собственности в течение шести месяцев после покупки, завершения строительства или погашения ипотеки. При подаче заявления о распоряжении материнским капиталом владелец сертификата подтверждает свою обязанность выделить доли и определяет их размер в соглашении.Изменения в 2024 годуС 1 января 2024 года получить маткапитал могут только лица, которые имеют гражданство России на момент рождения ребенка. Помимо этого, ребенок должен являться гражданином России по рождению. Исключения есть только для жителей новых регионов: им средства будут выплачиваться независимо от сроков получения гражданства и его основания.Также в январе в силу вступили поправки, согласно которым отцы имеют право направить материнский капитал на формирование своей накопительной пенсии. Ранее это право было только у матерей.Кроме того, с этого года был увеличен до полугода после появления ребенка период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения малыша.Вопросы по маткапиталуЮристы ответили на популярные вопросы по материнскому капиталу.Что будет с маткапиталом при разводе"При разводе материнский капитал не делится, он остается у владельца сертификата. Если он был использован на улучшение жилищных условий, то должно быть исполнено обязательство по выделению долей", — говорит Оксана Красовская.Можно ли обналичить маткапитал"Обналичить всю сумму материнского капитала нельзя, даже если семья очень нуждается в деньгах, — объяснил юрист Александр Иванов. — Однако по закону есть способы, по которым можно получить часть средств. Например, при рождении второго ребенка мать имеет право на ежемесячную выплату. Также есть возможность обналичить материнский капитал на реконструкцию или строительство дома, компенсировать средства, потраченные на адаптацию ребенка-инвалида".Может ли отец получить маткапиталПраво на маткапитал у отца возникает в тех случаях, которые были описаны ранее. Отец может претендовать на субсидию, если мать умерла, лишена родительских прав или без вести пропала.Можно ли разделить на несколько частейИспользовать материнский капитал, по словам Оксаны Красовской, можно одновременно на различные цели, например, часть можно использовать на получение образования ребенком (детьми), а часть направить на улучшение жилищных условий. Просто поделить сумму на части нельзя.Сколько раз можно получить маткапиталФедеральный материнский капитал предоставляется однократно. Если семья получила материнский капитал при рождении второго ребенка, то на третьего ребенка уже право отсутствует. А если, например, семья в 2022 году получила выплату на первенца, а в 2023 году у них родится второй ребенок, то она получит 202, 6 тыс. рублей.Изменения в 2025 годуС 1 февраля 2025 года размер материнского капитала будет проиндексирован на 9,5% процентов (на сумму фактической инфляции). В результате стоимость сертификата составит:Госдума на пленарном заседании 18 февраля 2025 года приняла закон о продлении программы материнского капитала до 2030 года.Советы экспертовПодать заявление на материнский капитал можно после рождения или усыновления малыша или в любое удобное время — ограничений нет. Президент подписал закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал. Остаток средств до 10 тысяч рублей можно будет получить в виде единовременной выплаты. СФР самостоятельно сообщит родителям о праве получить эти деньги.

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