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Маск заявил, что его стартап приобрел все акции X - РИА Новости, 29.03.2025
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01:31 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/mask-2008069537.html
Маск заявил, что его стартап приобрел все акции X
Маск заявил, что его стартап приобрел все акции X - РИА Новости, 29.03.2025
Маск заявил, что его стартап приобрел все акции X
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций платформы X. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T01:31:00+03:00
2025-03-29T01:31:00+03:00
технологии
илон маск
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций платформы X. "xAI приобрел X с помощью транзакции по покупке акций. ... Стартап xAI стоит 80 миллиардов долларов и соцсеть X - 33 миллиарда долларов (если из 45 миллиардов долларов вычесть 12 миллиардов долларов долга)", - написал Маск в соцсети X. По его словам, будущее обеих компаний связано. "Сегодня (29 марта -ред.) мы делаем официальный шаг к совмещению данных, моделей, ...таланта. Это сочетание раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X.... Это позволит нам создать платформу, которая не просто отражает мир, но и активно ускоряет прогресс человечества", - добавил Маск. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте xAI открыла исходный код Grok.
https://ria.ru/20250326/bot-2007449086.html
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технологии, илон маск
Технологии, Илон Маск
Маск заявил, что его стартап приобрел все акции X

Маск: стартап xAI, создавший чат-бот Grok, приобрел все акции соцсети X

© AP Photo / Jose Luis MaganaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций платформы X.
"xAI приобрел X с помощью транзакции по покупке акций. ... Стартап xAI стоит 80 миллиардов долларов и соцсеть X - 33 миллиарда долларов (если из 45 миллиардов долларов вычесть 12 миллиардов долларов долга)", - написал Маск в соцсети X.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Чат-бот Маска Grok стал доступен в Telegram
26 марта, 14:19
По его словам, будущее обеих компаний связано.
"Сегодня (29 марта -ред.) мы делаем официальный шаг к совмещению данных, моделей, ...таланта. Это сочетание раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X.... Это позволит нам создать платформу, которая не просто отражает мир, но и активно ускоряет прогресс человечества", - добавил Маск.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте xAI открыла исходный код Grok.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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ТехнологииИлон Маск
 
 
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