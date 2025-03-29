https://ria.ru/20250329/mask-2008069537.html

Маск заявил, что его стартап приобрел все акции X

Маск заявил, что его стартап приобрел все акции X - РИА Новости, 29.03.2025

Маск заявил, что его стартап приобрел все акции X

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций платформы X. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T01:31:00+03:00

2025-03-29T01:31:00+03:00

2025-03-29T01:31:00+03:00

технологии

илон маск

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций платформы X. "xAI приобрел X с помощью транзакции по покупке акций. ... Стартап xAI стоит 80 миллиардов долларов и соцсеть X - 33 миллиарда долларов (если из 45 миллиардов долларов вычесть 12 миллиардов долларов долга)", - написал Маск в соцсети X. По его словам, будущее обеих компаний связано. "Сегодня (29 марта -ред.) мы делаем официальный шаг к совмещению данных, моделей, ...таланта. Это сочетание раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X.... Это позволит нам создать платформу, которая не просто отражает мир, но и активно ускоряет прогресс человечества", - добавил Маск. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте xAI открыла исходный код Grok.

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технологии, илон маск