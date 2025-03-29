https://ria.ru/20250329/kurskaya-2008165383.html

Возвращенных с Украины россиян доставили в Курскую область

Возвращенных с Украины россиян доставили в Курскую область - РИА Новости, 29.03.2025

Возвращенных с Украины россиян доставили в Курскую область

Возвращенных в Россию с Украины курян доставили в Курскую область, их расположат в пункте временного размещения (ПВР), сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T19:05:00+03:00

2025-03-29T19:05:00+03:00

2025-03-29T20:11:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Возвращенных в Россию с Украины курян доставили в Курскую область, их расположат в пункте временного размещения (ПВР), сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале. Ранее она сообщила, что еще 25 жителей региона, вывезенных ВСУ, возвращены. "Жители Курской области, вернувшиеся вчера в Россию, снова на курской земле. <...> Волонтеры, Российский Красный Крест и социальные службы помогли расположиться в пункте временного размещения", — написала Москалькова. Как уточнила омбудсмен, шестеро человек перемещались на машинах скорой помощи и сейчас находятся в больницах, также нескольким пожилым людям потребовалась стационарная помощь по приезде. С ними работают медицинские работники Брянска и Курска. "Вместе с врио губернатора области Александром Евсеевичем Хинштейном посетили ПВР. Пообщались с людьми. С нами постоянно плотно работает региональный уполномоченный по правам человека Владимир Фирсов", — добавила Москалькова. В свою очередь, врио главы региона отметил, что среди возвращенных с Украины жителей Курской области много пожилых, самой старшей женщине 92 года.В предыдущий раз, в начале марта, с Украины вернули 33 жителя Курской области. Среди них в основном были пожилые люди, а также четыре ребенка. У многих тяжелые травмы и болезни.В конце ноября Москалькова рассказала, что удалось вернуть 46 жителей курского приграничья. По их словам, украинские военные запрещали им уезжать, но предлагали вывезти в Сумскую область.

https://ria.ru/20250329/naemniki-2008153188.html

https://ria.ru/20250329/dnevnik-2008156653.html

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общество, россия, курская область, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, российский красный крест, вооруженные силы рф