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Возвращенных с Украины россиян доставили в Курскую область - РИА Новости, 29.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:05 29.03.2025 (обновлено: 20:11 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/kurskaya-2008165383.html
Возвращенных с Украины россиян доставили в Курскую область
Возвращенных с Украины россиян доставили в Курскую область - РИА Новости, 29.03.2025
Возвращенных с Украины россиян доставили в Курскую область
Возвращенных в Россию с Украины курян доставили в Курскую область, их расположат в пункте временного размещения (ПВР), сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:05:00+03:00
2025-03-29T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
курская область
украина
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
российский красный крест
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Возвращенных в Россию с Украины курян доставили в Курскую область, их расположат в пункте временного размещения (ПВР), сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале. Ранее она сообщила, что еще 25 жителей региона, вывезенных ВСУ, возвращены. "Жители Курской области, вернувшиеся вчера в Россию, снова на курской земле. &lt;...&gt; Волонтеры, Российский Красный Крест и социальные службы помогли расположиться в пункте временного размещения", — написала Москалькова. Как уточнила омбудсмен, шестеро человек перемещались на машинах скорой помощи и сейчас находятся в больницах, также нескольким пожилым людям потребовалась стационарная помощь по приезде. С ними работают медицинские работники Брянска и Курска. "Вместе с врио губернатора области Александром Евсеевичем Хинштейном посетили ПВР. Пообщались с людьми. С нами постоянно плотно работает региональный уполномоченный по правам человека Владимир Фирсов", — добавила Москалькова. В свою очередь, врио главы региона отметил, что среди возвращенных с Украины жителей Курской области много пожилых, самой старшей женщине 92 года.В предыдущий раз, в начале марта, с Украины вернули 33 жителя Курской области. Среди них в основном были пожилые люди, а также четыре ребенка. У многих тяжелые травмы и болезни.В конце ноября Москалькова рассказала, что удалось вернуть 46 жителей курского приграничья. По их словам, украинские военные запрещали им уезжать, но предлагали вывезти в Сумскую область.
https://ria.ru/20250329/naemniki-2008153188.html
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общество, россия, курская область, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, российский красный крест, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Курская область, Украина, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Российский Красный Крест, Вооруженные силы РФ
Возвращенных с Украины россиян доставили в Курскую область

В Курскую область доставили возвращенных с Украины россиян, их расположат в ПВР

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВозвращение мирных жителей в Курскую область. 29 марта 2025 года
Возвращение мирных жителей в Курскую область. 29 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Возвращение мирных жителей в Курскую область. 29 марта 2025 года
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Возвращенных в Россию с Украины курян доставили в Курскую область, их расположат в пункте временного размещения (ПВР), сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале.
Ранее она сообщила, что еще 25 жителей региона, вывезенных ВСУ, возвращены.
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"Жители Курской области, вернувшиеся вчера в Россию, снова на курской земле. <...> Волонтеры, Российский Красный Крест и социальные службы помогли расположиться в пункте временного размещения", — написала Москалькова.
Как уточнила омбудсмен, шестеро человек перемещались на машинах скорой помощи и сейчас находятся в больницах, также нескольким пожилым людям потребовалась стационарная помощь по приезде. С ними работают медицинские работники Брянска и Курска.
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВозвращение мирных жителей в Курскую область. 29 марта 2025 года
Возвращение мирных жителей в Курскую область - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Возвращение мирных жителей в Курскую область. 29 марта 2025 года
"Вместе с врио губернатора области Александром Евсеевичем Хинштейном посетили ПВР. Пообщались с людьми. С нами постоянно плотно работает региональный уполномоченный по правам человека Владимир Фирсов", — добавила Москалькова.
В свою очередь, врио главы региона отметил, что среди возвращенных с Украины жителей Курской области много пожилых, самой старшей женщине 92 года.
В предыдущий раз, в начале марта, с Украины вернули 33 жителя Курской области. Среди них в основном были пожилые люди, а также четыре ребенка. У многих тяжелые травмы и болезни.
В конце ноября Москалькова рассказала, что удалось вернуть 46 жителей курского приграничья. По их словам, украинские военные запрещали им уезжать, но предлагали вывезти в Сумскую область.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияКурская областьУкраинаТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныРоссийский Красный КрестВооруженные силы РФ
 
 
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