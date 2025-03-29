https://ria.ru/20250329/kukharuk-2008145235.html

Кухарук рассказал о мерах поддержки коренных народов Югры

Кухарук рассказал о мерах поддержки коренных народов Югры - РИА Новости, 29.03.2025

Кухарук рассказал о мерах поддержки коренных народов Югры

Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры активно занимаются поддержкой коренных народов, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T16:23:00+03:00

2025-03-29T16:23:00+03:00

2025-03-29T16:23:00+03:00

общество

руслан кухарук

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МУРМАНСК, 29 мар - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры активно занимаются поддержкой коренных народов, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук. Правительство Югры относит вопросы комплексного развития коренных народов к приоритетным задачам постоянного назначения. Приняты "именные" законы - об общинах, о языках, о традиционных видах деятельности, о фольклоре и о многом другом. Действует свыше 70 отраслевых нормативных правовых актов, которые затрагивают вопросы жизнедеятельности коренных народов. Также в автономном округе сформирован широкий комплекс мер государственной поддержки. Губернатор региона рассказал, что в Югре оцифровывают произведения на мансийском языке. Правительство проводит интернет в чумы и стойбища, что помогает реализовать, например, образовательные проекты платформы "Стойбищная школа-сад". "Это позволяет готовить поступление детей от трех до семи лет в среднюю общую образовательную школу уже непосредственно без отрыва от семьи", — уточнил губернатор. С 2024 года в регионе реализуется цифровой проект "Создание корпуса мансийского языка", который предусматривает параллельный перевод текстов с русского на мансийский язык, аудиозаписей мансийской речи, оцифровку произведений мансийских авторов и периодических изданий на мансийском языке. Проект направлен на продвижение родных языков посредством цифровых технологий. Также власти ХМАО заинтересованы в том, чтобы сохранить традиционные виды хозяйств, а именно оленеводство. Кухарук указал, что с начала этого года оленеводам повысили размер заработной платы. Власти региона обновили материальную техническую базу, приобрели технику высокой проходимости и снегоходы. Запросы, в том числе создать замкнутый цикл сопровождения процесса и субсидирования их деятельности были удовлетворены: приобретение мяса и возможность централизованного закупа. "Для этого были также приобретены холодильные установки, которые позволяют не только со стороны наших предприятий, но и всех тех, кто занимается частным оленеводством, мясо по всем требованиям санитарным заморозить и включить в цепочку дальнейшей переработки и реализации", — заключил он.

https://ria.ru/20250318/jugra-2005640690.html

https://ria.ru/20250314/yugra-2004928694.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, руслан кухарук