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Кухарук рассказал о мерах поддержки коренных народов Югры - РИА Новости, 29.03.2025
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16:23 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/kukharuk-2008145235.html
Кухарук рассказал о мерах поддержки коренных народов Югры
Кухарук рассказал о мерах поддержки коренных народов Югры - РИА Новости, 29.03.2025
Кухарук рассказал о мерах поддержки коренных народов Югры
Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры активно занимаются поддержкой коренных народов, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:23:00+03:00
2025-03-29T16:23:00+03:00
общество
руслан кухарук
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МУРМАНСК, 29 мар - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры активно занимаются поддержкой коренных народов, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук. Правительство Югры относит вопросы комплексного развития коренных народов к приоритетным задачам постоянного назначения. Приняты "именные" законы - об общинах, о языках, о традиционных видах деятельности, о фольклоре и о многом другом. Действует свыше 70 отраслевых нормативных правовых актов, которые затрагивают вопросы жизнедеятельности коренных народов. Также в автономном округе сформирован широкий комплекс мер государственной поддержки. Губернатор региона рассказал, что в Югре оцифровывают произведения на мансийском языке. Правительство проводит интернет в чумы и стойбища, что помогает реализовать, например, образовательные проекты платформы "Стойбищная школа-сад". "Это позволяет готовить поступление детей от трех до семи лет в среднюю общую образовательную школу уже непосредственно без отрыва от семьи", — уточнил губернатор. С 2024 года в регионе реализуется цифровой проект "Создание корпуса мансийского языка", который предусматривает параллельный перевод текстов с русского на мансийский язык, аудиозаписей мансийской речи, оцифровку произведений мансийских авторов и периодических изданий на мансийском языке. Проект направлен на продвижение родных языков посредством цифровых технологий. Также власти ХМАО заинтересованы в том, чтобы сохранить традиционные виды хозяйств, а именно оленеводство. Кухарук указал, что с начала этого года оленеводам повысили размер заработной платы. Власти региона обновили материальную техническую базу, приобрели технику высокой проходимости и снегоходы. Запросы, в том числе создать замкнутый цикл сопровождения процесса и субсидирования их деятельности были удовлетворены: приобретение мяса и возможность централизованного закупа. "Для этого были также приобретены холодильные установки, которые позволяют не только со стороны наших предприятий, но и всех тех, кто занимается частным оленеводством, мясо по всем требованиям санитарным заморозить и включить в цепочку дальнейшей переработки и реализации", — заключил он.
https://ria.ru/20250318/jugra-2005640690.html
https://ria.ru/20250314/yugra-2004928694.html
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общество, руслан кухарук
Общество, Руслан Кухарук
Кухарук рассказал о мерах поддержки коренных народов Югры

Кухарук: в Югре активно занимаются поддержкой коренных народов

© Фото : правительство Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук во время интервью журналистам РИА Новости
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук во время интервью журналистам РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук во время интервью журналистам РИА Новости
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МУРМАНСК, 29 мар - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры активно занимаются поддержкой коренных народов, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук.
Правительство Югры относит вопросы комплексного развития коренных народов к приоритетным задачам постоянного назначения. Приняты "именные" законы - об общинах, о языках, о традиционных видах деятельности, о фольклоре и о многом другом. Действует свыше 70 отраслевых нормативных правовых актов, которые затрагивают вопросы жизнедеятельности коренных народов. Также в автономном округе сформирован широкий комплекс мер государственной поддержки.
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18 марта, 10:00
Губернатор региона рассказал, что в Югре оцифровывают произведения на мансийском языке. Правительство проводит интернет в чумы и стойбища, что помогает реализовать, например, образовательные проекты платформы "Стойбищная школа-сад".
"Это позволяет готовить поступление детей от трех до семи лет в среднюю общую образовательную школу уже непосредственно без отрыва от семьи", — уточнил губернатор.
С 2024 года в регионе реализуется цифровой проект "Создание корпуса мансийского языка", который предусматривает параллельный перевод текстов с русского на мансийский язык, аудиозаписей мансийской речи, оцифровку произведений мансийских авторов и периодических изданий на мансийском языке. Проект направлен на продвижение родных языков посредством цифровых технологий.
Также власти ХМАО заинтересованы в том, чтобы сохранить традиционные виды хозяйств, а именно оленеводство.
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14 марта, 10:18
Кухарук указал, что с начала этого года оленеводам повысили размер заработной платы. Власти региона обновили материальную техническую базу, приобрели технику высокой проходимости и снегоходы. Запросы, в том числе создать замкнутый цикл сопровождения процесса и субсидирования их деятельности были удовлетворены: приобретение мяса и возможность централизованного закупа.
"Для этого были также приобретены холодильные установки, которые позволяют не только со стороны наших предприятий, но и всех тех, кто занимается частным оленеводством, мясо по всем требованиям санитарным заморозить и включить в цепочку дальнейшей переработки и реализации", — заключил он.
 
ОбществоРуслан Кухарук
 
 
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