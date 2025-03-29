https://ria.ru/20250329/kuban-2008163243.html

На Кубани объявили авиационную опасность

На Кубани объявили авиационную опасность - РИА Новости, 29.03.2025

На Кубани объявили авиационную опасность

Авиационную опасность объявили в Краснодарском крае, жителей просят укрыться в ближайшем защищенном помещении, сообщили в Центре оповещения региона. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T18:35:00+03:00

2025-03-29T18:35:00+03:00

2025-03-29T19:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

россия

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вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Авиационную опасность объявили в Краснодарском крае, жителей просят укрыться в ближайшем защищенном помещении, сообщили в Центре оповещения региона. "Информирует Центр оповещения Краснодарского края. На территории края объявлена авиационная опасность. Существует угроза падением взрывных устройств. Если вы в здании, отойдите от окон. Укройтесь в защищенном помещении: подвал, защитное сооружение. Если вы на улице, укройтесь в ближайшем защищенном помещении. Если вы в транспорте, выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250329/vsu-2008157283.html

краснодарский край

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краснодарский край, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины