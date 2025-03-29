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На Кубани объявили авиационную опасность - РИА Новости, 29.03.2025
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18:35 29.03.2025 (обновлено: 19:55 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/kuban-2008163243.html
На Кубани объявили авиационную опасность
На Кубани объявили авиационную опасность - РИА Новости, 29.03.2025
На Кубани объявили авиационную опасность
Авиационную опасность объявили в Краснодарском крае, жителей просят укрыться в ближайшем защищенном помещении, сообщили в Центре оповещения региона. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T18:35:00+03:00
2025-03-29T19:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Авиационную опасность объявили в Краснодарском крае, жителей просят укрыться в ближайшем защищенном помещении, сообщили в Центре оповещения региона. "Информирует Центр оповещения Краснодарского края. На территории края объявлена авиационная опасность. Существует угроза падением взрывных устройств. Если вы в здании, отойдите от окон. Укройтесь в защищенном помещении: подвал, защитное сооружение. Если вы на улице, укройтесь в ближайшем защищенном помещении. Если вы в транспорте, выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250329/vsu-2008157283.html
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краснодарский край, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
На Кубани объявили авиационную опасность

На территории Краснодарского края объявили авиационную опасность

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкКраснодарский край
Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Авиационную опасность объявили в Краснодарском крае, жителей просят укрыться в ближайшем защищенном помещении, сообщили в Центре оповещения региона.
"Информирует Центр оповещения Краснодарского края. На территории края объявлена авиационная опасность. Существует угроза падением взрывных устройств. Если вы в здании, отойдите от окон. Укройтесь в защищенном помещении: подвал, защитное сооружение. Если вы на улице, укройтесь в ближайшем защищенном помещении. Если вы в транспорте, выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности", - говорится в сообщении.
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