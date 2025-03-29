https://ria.ru/20250329/konflikt-2008155692.html

МВФ озвучил срок окончания конфликта на Украине

МВФ озвучил срок окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 29.03.2025

МВФ озвучил срок окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года, следует из базового сценария обновленного прогноза Международного валютного фонда, опубликованного... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T17:28:00+03:00

2025-03-29T17:28:00+03:00

2025-03-29T17:28:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года, следует из базового сценария обновленного прогноза Международного валютного фонда, опубликованного на сайте организации."Несмотря на то, что риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что боевые действия прекратятся в последние месяцы текущего года", — говорится в публикации.В документе также прогнозируется снижение роста украинской экономики на 0,5 процентных пункта в 2025 году.При этом указывается, что достижение прогресса в разрешении конфликта может способствовать улучшению экономической ситуации на Украине. Кроме того, допускаются изменения в международной финансовой и военной помощи Украине, поскольку мирные переговоры находятся на начальном этапе.Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.В январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые же власти США говорят о необходимости мира.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008138068.html

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007550503.html

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