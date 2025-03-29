МВФ озвучил срок окончания конфликта на Украине
МВФ спрогнозировал завершение украинского конфликта к концу 2025 года
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года, следует из базового сценария обновленного прогноза Международного валютного фонда, опубликованного на сайте организации.
"Несмотря на то, что риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что боевые действия прекратятся в последние месяцы текущего года", — говорится в публикации.
В документе также прогнозируется снижение роста украинской экономики на 0,5 процентных пункта в 2025 году.
При этом указывается, что достижение прогресса в разрешении конфликта может способствовать улучшению экономической ситуации на Украине. Кроме того, допускаются изменения в международной финансовой и военной помощи Украине, поскольку мирные переговоры находятся на начальном этапе.
Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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